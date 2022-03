Budăi: "Pregătim o măsură de protecţie socială pentru companiile care au de suferit în urma restricţiilor impuse Rusiei"

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunţat, luni, că se pregăteşte un proiect de lege care urmează să cuprindă măsuri de protecţie socială pentru companiile care vor avea de suferit în urma restricţiilor impuse Rusiei."Am avut o discuţie în weekend cu ministrul Finanţelor, am discutat şi cu specialiştii din cadrul Ministerului Muncii şi am ajuns la concluzia, din nou, că trebuie să fim proactivi şi nu reactivi. Bănuim, intuim că va fi situaţia în care anumite companii româneşti vor suferi din cauza restricţiilor impuse Rusiei şi din cauza a ceea ce se va întâmpla, probabil, pe lanţul de aprovizionare, (...) din cauza situaţiei din Ucraina. Vrem să pregătim o măsură de protecţie socială care se adresează atât angajaţilor, cât şi angajatorilor, e o schemă puţin diferită faţă de ce s-a întâmplat în cadrul pandemiei de COVID-19, pe care o voi prezenta, în primul rând, în coaliţia politică şi, atunci când va fi decizia finală, cu siguranţă, o veţi afla", le-a spus Budăi jurnaliştilor, la Palatul Parlamentului.El a adăugat că o astfel de schemă va fi valabilă până la sfârşitul anului, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de necesităţi."Eu îmi doresc să am forma finală cât mai curând. Dacă vor fi astfel de situaţii, să am pregătit actul normativ. Să găsim cu Ministerul de Finanţe şi sursa de finanţare. Sunt societăţi comerciale în România care au şi acţionariat rusesc, sunt societăţi comerciale în România care folosesc în procesul de producţie materie primă din Ucraina, vor fi probleme pe lanţul de aprovizionare", a declarat ministrul.