Ciucă, după întâlnirea cu premierul Bulgariei: "Am convenit să sprijinim parcursul european al Ucrainei"

Nicolae Ciucă a spus că în luna septembrie ar putea avea loc o şedinţă comună de Guvern.





„În legătură cu subiectele de pe agenda comună, prioritare pentru noi, care vor seta şi vor aranja tot ceea ce urmează să se întâmple în şedinţa comună de Guvern de anul acesta, care sperăm să aibă loc în luna septembrie, primul subiect a fost cel legat de programele de transport şi, în felul acesta, am avut două obiective principale şi anume: am avut la bază un memorandum, semnat între România şi Bulgaria, în ceea ce priveşte construirea unui al doilea pod între Giurgiu şi Ruse, pod care poate să beneficieze de fonduri europene şi, de asemenea, demararea proiectului pentru dragarea Dunării. Totodată, ţinând cont că într-o perioadă scurtă de timp urmează ca pe partea bulgară a podului de la Giurgiu - Ruse să se execute lucrări de mentenanţă, am convenit să deschidem un punct de trecere între Giurgiu şi Ruse cu bacul. Chestiunea aceasta va ajuta şi va facilita, practic, compensând restricţiile, limitările, care vor fi produse de lucrările de mentenanţă”, a afirmat Ciucă, în conferinţa de presă comună cu premierul bulgar, scrie Agerpres.





Premierul Nicolae Ciucă a anunţat, vineri, că a convenit cu prim-ministrul bulgar, Kiril Petkov, ca, până la finele săptămânii viitoare, să se constituie un task force cu specialişti din ambele ţări pentru realizarea unor programe de transport şi energie, menţionând că cele două ţări vor acţiona împreună şi pentru intrarea în spaţiul Schengen şi pentru susţinerea parcursului european al Ucrainei, Republicii Moldova şi Georgiei.