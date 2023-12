Costin Răsăuţeanu, de la PSD: „Vor fi înfiinţate patru centre de asistență și recuperare pentru seniorii din Constanţa”

Grupul consilierilor PSD din Consiliul Local Municipal Constanța a mai făcut un pas important pentru înființarea a patru „Centre de asistență și recuperare pentru seniori“.„Este un proiect depus și susținut de PSD Constanța, încă de la începutul acestui an. Din rațiuni politice, administrația PNL-USR a împiedicat, însă, punerea lui în aplicare. Am reușit, totuși, să facem pași importanți. Unul dintre ei a fost făcut la ultima ședință a CLM Constanța, moment la care au fost aprobate posturile aferente funcționării centrelor de asistență și recuperare pentru seniori”, a declarat Costin Răsăuţeanu, prim-vicepreședintele Organizaţiei Municipale PSD Constanţa şi liderul consilierilor locali municipali PSD.El a explicat că cele patru spații vor deservi toate cartierele constănţene, accesul şi participarea la activitățile centrelor fiind gratuite. Printre serviciile oferite beneficiarilor se numără asistenţa medicală pentru monitorizarea parametrilor funcţionali (tensiune, puls, glicemie, temperatură etc.), terapii de recuperare/relaxare, gimnastică medicală şi de întreţinere, consiliere psihologică, consiliere juridică. Seniorii cetăţii vor beneficia de activităţi recreative şi de socializare: lectură, proiecţii de film, desen, atelier de lucru manual, karaoke, dans, jocuri de societate, excursii, expoziţii, evenimente festive.„Este un proiect de anvergură pentru pensionarii urbei, primul de acest tip în municipiul Constanța. Astfel vor fi create servicii în sprijinul persoanelor vârstnice, atât pentru îmbunătățirea calității vieții lor, cât şi a stării lor de sănătate. Importantă este latura preventivă a proiectului, în sensul în care va exista posibilitatea identificării unor eventuale afecțiuni și îndrumarea ulterioară către specialiști. Foarte important pentru seniori va fi și faptul că nu vor mai fi obligați să aștepte în fața cabinetelor medicilor de familie, degrevându-se astfel și activitatea acestora. În fiecare centru vor exista câte un asistent social, un psiholog, doi medici, un asistent medical pe balneo-fizio-kinetoterapie și recuperare, un asistent medical, un instructor ergoterapeut și un maseur. Dacă lucrurile vor decurge normal și actuala administrație publică locală nu va mai pune piedici, cele patru centre – Sfântul Nicolae, Sfântul Spiridon, Sfântul Dionisie cel Smerit și Sfântul Efrem cel Nou – ar trebui să devină funcționale cât mai repede. Sperăm că toți factorii implicați vor da dovadă de responsabilitate și vor identifica rapid spațiile pentru centrele de asistență și recuperare. PSD Constanța va susține fără echivoc și în permanență proiecte care să răspundă nevoilor celor care au clădit acest oraș”, a mai spus Costin Răsăuţeanu.