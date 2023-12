Mariana Gâju: "Acesta este un domeniu de activitate în care dacă faci ce îți place reușești să reziști. La nivelul organizației județene Constanța prezența a 7 femei primari spune multe. Ar trebui făcute sondaje care să demonstreze dacă locuitorii Constanței doresc o femeie primar sau nu. Și totodată trebuie să ne îndreptăm atenția și asupra tinerilor. Eu le-am îndemnat pe colegele mele de la nivelul județului Constanța să aibă curajul și să participe la alegeri. PSD Constanța încearcă să atragă femei care să facă cinste acestei formațiuni. Anul 2024 cu 5 runde de alegeri veți vedea că din păcate ne vor lua din timpul oferit implementării proiectelor cu finanțare europeană pe care pe unele le avem deja. Împletim politica cu administrația publică locală"



Cristian Cirjaliu, primar Agigea: "Au trecut 3 ani de zile de când am fost ales pentru un nou mandat în administrația publică locală. Anul care vine va fi unul foarte greu pentru noi toți. Lipsa banilor contează enorm de mult. Anul acesta am terminat o școală, una dintre cele mai frumoase școli din județul Constanța și din România. Si a fost foarte greu. Constructorul ne-a plecat din șantier, am avut o grămadă de probleme dar cea mai mare bucurie a fost să finalizez acest proiect, o investiție de 2,5 milioane de euro din fonduri europene. Zilele trecute am fost în școală și am citit bucuria pe fața copiilor. Vreau sa-i mulțumesc lui Felix Stroe ca m-a sprijinit și pot să spun că împreună am realizat acest proiect"











Gheorghe Nicolae, președintele Seniorilor PSD: "Avem organizații de seniori în toate orașele din România. Avem în Constanța sedii în care seniorii se întâlnesc și schimbă păreri și impresii. Mă refer la principiul cooperării care contează foarte mult. Cea mai mare realizare pe care am făcut-o împreună cu toată organizația este faptul că după atâta amar de vreme a reușit să treacă prin Parlament legea pensiilor. Vom intra de la anul într-o variantă îmbunătățită pentru pensionari. Nu putem să îi amânăm ani de zile pe pensionari în soluționarea problemelor. Pensionarii sunt încrezători că au reușit să promoveze o lege care le va da satisfacție și mulțumiri"











Lucian Lungoci, deputat PSD: "În calitate de membru al comisiei de transport și infrastructură vreau să punctez câteva chestiuni. În ceea ce privește o lucrare mare de investiții, Alternativa Techirghiol, este finalizată partea de documentație. Până în luna martie va fi scoasă la licitație această lucrare. Lucrurile sunt pe final în ceea ce privește documentația și licitația. Un alt obiectiv de interes local este descărcarea de pe A4 din dreptul localității Cumpăna. A fost predat proiectul tehnic al acestei lucrări și tot până în luna martie va fi licitată partea pe execuție. La nivelul întregii țări bugetul Ministerului Transporturilor este mai mare cu 30 la sută decât anul trecut. În acest moment sunt semnate contracte pentru drumuri de mare viteză pe o lungime de 800 de kilometri. Pe fonduri europene sunt foarte multe contracte semnate pentru îmbunătățirea și modernizarea rețelei de căi ferate, contracte în ceea ce privește achiziționarea de garnituri de trenuri noi. În ultimii 30 de ani în ceea ce privește transporturile lucrurile nu s-au mișcat așa cum ar fi trebuit. Dar în ultimii 3 ani totul merge foarte bine"



Nicu Lascu, Organizația de Tineret a PSD: "Organizația noastră este foarte activă. Anul acesta am reînființat Liga Studenților și Liga Elevilor. Avem peste 100 de studenți membrii activi. În total suntem peste 1500 de tineri la municipiu și 3000 la județ cu care desfășurăm diferite activități. Sperăm să punem și noi umărul la alegerile din 2024"











Nicolae Moga, fost senator PSD: "Ma bucur foarte mult că domul Stroe a vorbit de comunicare. Conform statutului alegerile au loc într-un județ mai întâi în organizațiile comunale. Organizațiile orășenești și municipale fac același lucru. După ce se termină toate acestea se fac alegerile județe. Acolo fiecare membru are dreptul să candideze la o funcție în structura județeană. Structura politică a partidului nostru este condusă de Biroul Permanent Județean, nu de președinte. La alegerile următoare poate candida oricine care are o echipă. Am reușit să facem o organizație puternică în care fiecare dintre noi luam decizii"



Felix Stroe: "Oficial, așa cum am mai spus-o, niciodată nu s-a luat în calcul ca PSD să îl susțină pe Mihai Lupu pentru funcția de președinte al CJC. PSD are foarte mulți oameni de valoare și devotați. Cu siguranță pentru toate funcțiile vom avea un candidat propriu provenit din PSD"



Daniel Georgescu: "Eu zic că cel mai bun candidat pentru președinția CJC este domnul Felix Stroe, având în vedere ce candidați au fost în 2020"



Felix Stroe: "Marcel Ciolacu a spus foarte limpede că acei candidați PSD pentru diferite funcții vor fi desemnați după alegerile europarlamentare. Avem mulți colegi foarte buni care își doresc. Eu i-am încurajat pe toți colegii care își doresc să își facă publicitate. Vom desemna candidatul în urma unui proces sociologic de valoare"



Felix Stroe: "Relația mea cu domnul Lupu este pur instituțională. M-am întâlnit cu el de 4 ori doar în clădirea CJC unde am mers sa susțin probleme din comunele PSD. Nu m-am întâlnit cu dânsul la cafenea sau la restaurant"







Felix Stroe: "Nu îmi doresc să candidez pentru CJC. Noi am trecut în 2020 printr-un moment de cumpănă. Împreună cu primarii PSD s-a luat hotărârea ca eu sa candidez atunci. Am încercat să îi conving pe cetățeni că sunt in măsură să generez bani europeni care să fie direcționați către sănătate și alte domenii. Din păcate în anul 2020 opțiunea electoratului a fost Mihai Lupu. Asta a fost"







Felix Stroe: "În general apreciez activitatea politică a tuturor colegilor mei. Activitatea acelor parlamentari este una foarte bună"

În acest moment, Organizația Județeană PSD Constanța susține o conferintă de presă de final de an în cadrul căreia se vor prezenta realizările din anul 2023, obiectivele pentru anul 2024, dar și alte subiecte de interes local și național.Felix Stroe, președintele Organizației Județene PSD Constanța: "A fost un an corect și obiectiv. Vreau să vă mulțumesc pentru zilele în care ne-ati apreciat dar și pentru cele în care ne-ati criticat. Ne-am bucurat de atenția voastră și mulțumesc pentru asta. În 2023 Organizația Județeană PSD Constanța a continuat cu acțiuni de ordin politic, cultural, sportiv. Avem 70 de UAT-uri. PSD are organizații în roate județele. Organizațiile noastre sunt tot mai puternice. Sunt vii, cu membrii reali și activi. Aceștia pot fi oricând verificați. Astăzi organizația noastră a trecut de 13.000 de membri cotizanți. Organizațiile municipale, de exemplu în Constanța, sunt 6000 de membri care desfășoară săptămânal numeroase acțiuni în mijlocul cetățenilor. Avem organizații în Medgidia, Năvodari și Mangalia care acumulează 1000 de membri. Ne-am consolidat organizatorii și am desfășurat diferite acțiuni. Avem structura de femei condusă de doamna Mariana Gâju. Avem structura de tineret condusă de Ciobanu și Lascu. Sunt structuri care sunt apreciate și care mobilizează. Ne-am propus ca în 2024 să avem un număr cât mai mare de candidate la primăriile din județ și un număr cât mai mare de doamne care să fie eligibile în consiliile locale"Felix Stroe: "În ceea ce privește organizația de tineret am făcut o organizație în universitate. Studenții pot să facă politică și sunt unii care chiar vor să facă politica PSD. Seniorii sunt în continuare un pilon important în partidul nostru. A fost un număr mare de copii care au vizitat Parlamentul României. Un domeniu important pe care vom pune accent la anul este acela al comunicării. Bătăliile la alegeri se vor câștiga prin comunicare. Am gândit un plan de măsuri prin care să îmbunătățim radical comunicarea către cetățeni. La final de an Guvernul Social Democrat și Liberal au trecut în Parlament bugetul României pe anul 2024. Acolo sunt prinse sumele necesare pentru pensii și salarii, pentru sănătate și pentru educație. Anul 2024 va fi un an al investițiilor. În opinia mea este un buget care va aduce la creșterea nivelului de trai în România"