Cristian Ghinea: „Guvernul Ciucă a adus PNRR într-un blocaj major”

Guvernul condus de Nicolae Ciucă a adus Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă într-un blocaj major, susţin reprezentanţii USR într-un comunicat de presă.Potrivit USR, România este în întârziere cu depunerea şi aprobarea cererilor de plată, nu a depus la timp planul de reducere a bugetului şi nici planul pentru noua componentă REPowerEu, în valoare de 1,4 miliarde euro, are reforme majore precum reforma pensiilor speciale sau noua lege a salarizării unitare foarte mult întârziate.USR mai susţine că bilanţul celor 18 luni în care Guvernul Ciucă a avut responsabilitatea implementării Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă arată precum lucrarea unui elev de nota 4: plină de semne de exclamare trecute cu roşu.„Până acum, 44% dintre jaloanele din PNRR pe care le-a avut de îndeplinit guvernul Ciucă au fost realizate cu întârziere sau nu sunt nici acum finalizate, se arată într-un raport publicat de MonitorPNRR. Aceasta este una dintre explicaţiile pentru care, până în prezent, avem o singură cerere de plată aprobată de către Comisia Europeană, în condiţiile în care, dacă am fi respectat calendarul agreat, am fi putut avea trei. Cererea de plată numărul 2, depusă în decembrie anul trecut, este încă neaprobată pentru că nu au fost realizate toate jaloanele conform regulamentului. Au trecut deja peste 100 de zile de când aprobarea acestei cereri a fost amânată de către Comisia Europeană, peste termenul prevăzut în regulamente”, susţine Cristian Ghinea.