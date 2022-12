Deputatul Marian Cruşoveanu: „Există proiecte finanţate pentru toate domeniile de transport din Constanţa”

Aprobarea bugetului la timp înseamnă o guvernare responsabilă care ține cont de cetățeni, precum și respect pentru funcționarea instituțiilor. În același timp, este o siguranță a continuării investițiilor și a dezvoltării sustenabile, angajamente respectate de Partidul Național Liberal”, a declarat Marian Cruşoveanu.





Deputatul a transmis că pentru judeţul Constanţa există proiecte finanţate pentru toate domeniile de transport.



„În cadrul Comisiilor reunite de Transporturi din Parlamentul României, am analizat capitolul bugetar dedicat anului 2023, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Anul 2023 va fi anul investițiilor în infrastructură. De altfel, PNL a reușit să obțină, pentru anul viitor, 7,2% din PIB pentru lucrările de investiții, unul din cele mai mari bugete pentru modernizarea și dezvoltarea României. Vreau să subliniez că pentru județul Constanța sunt prinse proiecte finanțate pentru toate domeniile de transporturi: rutier, naval, aerian și feroviar. Ca membru al acestei comisii, am avut ocazia să văd și amendamentele propuse pentru bugetul Ministerului Transporturilor. Amendamentele opoziției au fost făcute parcă pentru un concert de manele: fără număr, fără număr. Constat că, pentru unii colegi din Parlament, dezbaterea pentru buget este o ocazie de păruială. O parte dintre colegii parlamentari de la Constanța au depus amendamente pentru unele proiecte deja finanțate.



Niște futurişti în căutare de opere”, a mai precizat Marian Cruşoveanu.





Secretarul general al PNL Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu, este foarte încântat de bugetul pe care plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi al Senatului l-a adoptat pentru anul 2023.Acesta spune că şi oraşul de la malul mării va beneficia de foarte multe avantaje odată cu votarea noului buget. Totodată, Cruşoveanu spune că nu se ştie încă sută la sută câţi bani vor face parte din buget, însă acest lucru se va stabili la începutul lunii ianuarie.„În plenul reunit al Camerei Deputaților și al Senatului am adoptat bugetul României pentru anul 2023. Ținând cont de contextul economic pe care îl traversează Europa, stabilitatea și creșterea economică a României sunt direcții ce vor fi menținute și pentru anul 2023.Câteva fapte esențiale care reies din proiectul de buget aprobat le pot prezenta. Acesta este realist și ține cont de realitățile economice ale țării. Are în vedere protejarea cetățenilor vulnerabili. În acest buget sunt prevăzute investiții record de 7,2% din PIB, precum și susținerea mediului de afaceri. Sunt prevăzute creșteri de venituri pentru a combate inflația. Acest buget este rezultatul unei guvernări responsabile. Nu este un buget perfect, însă ține cont de fiecare comunitate în parte. Sunt sume considerabile, cuprinse anul acesta și pentru Constanța, astfel încât să poată fi continuate investițiile finanțate de Guvern. În plus, România se va putea baza, într-o măsură importantă, și pe atragerea de fonduri europene, dar și pe banii proveniți prin PNRR.