Pregătirile pentru Congresul PNL, în linie dreaptă. Cine face parte din delegaţia de la Constanţa

„Avem o delegaţie formată din 25 de membri. 15 dintre aceştia sunt de drept, iar 20 sunt aleşi în CDJ. Dintre cei 15 avem parlamentarii, preşedinţii de organizaţii interne, preşedintele CJC, primarii municipiilor şi viceprimarii, vicepreşedintele CJC, prefectul. Vor veni printre alţii Vergil Chiţac, Valentin Vrabie şi Cristian Radu, împreună cu viceprimarii lor. Din ceilalţi aleşi şi-au manifestat dorinţa să participe o parte din primari. La ora aceasta avem un preşedinte al PNL care şi-a înaintat demisia, iar până la această oră avem o singură moţiune a singurului candidat, Nicolae Ciucă. Termenul de depunere a moţiunilor



s-a încheiat miercuri”, a declarat Marian Cruşoveanu.





El a mai spus că este mult mai bine ca preşedintele PNL şi premierul să fie una şi aceeaşi persoană pentru că în acest fel deciziile se pot lua mai repede şi mai ferm.





Cruşoveanu a comparat acest Congres cu cel de anul trecut şi crede că de data aceasta totul va fi mult mai bine, având în vedere că anul trecut cei doi candidaţi şi-au adus reciproc acuzaţii.





„Din punctul meu de vedere, am avut experienţa neplăcută în ceea ce priveşte conducerea bicefală. Cel mai bine este ca premierul şi preşedintele PNL să fie una şi aceeaşi persoană. Deciziile se pot lua mai repede şi este mult mai bine din punct de vedere organizatoric, politic şi administrativ. Domnul Cîţu nu a fost înlăturat. Dânsul şi-a dat demisia şi nu l-a obligat nimeni să recurgă la acest gest. Nu a fost constrâns să îşi dea demisia pentru că din acest motiv au murit oameni la Revoluţie, să nu se întâmple astfel de lucruri. Nu putem vorbi de o înlăturare. Nu au mai existat discuţii ca anul trecut, atunci când am avut experienţa neplăcută cu festivalul democraţiei. În loc să ne vedem de problemele importante ale ţării, s-a împroşcat cu noroi şi de o parte, şi de alta. Anul trecut nu a fost ok. România nu mai avea alte probleme decât ceea ce se întâmpla în PNL”, a mai spus Cruşoveanu.





Calendarul a fost stabilit la Guvern, în cadrul întâlnirii pe care premierul Nicolae Ciucă a avut-o cu prim-vicepreședinții partidului. Pentru a fi statutar, BEx are nevoie să întrunească o treime din numărul total de membri. Consiliul Național a fost convocat duminică, eveniment la care vor participa 600 de delegați, în timp ce Congresul, cu 1.500 de delegați, a fost stabilit pentru aceeaşi zi.





Secretarul general al PNL Constanţa, deputatul Marian Cruşoveanu, a explicat pentru „Cuget Liber“ în ce mod se va face deplasarea delegaţiei.