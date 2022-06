Deputatul PNL Marian Cruşoveanu vrea prudenţă în trafic. „Este nevoie de curaj în deciziile politice”

„Am participat la Conferința internațională despre siguranța rutieră, organizată de Parlamentul României, intitulată «Comportamentul uman în siguranța rutieră – 2022». În cadrul acestui eveniment, am subliniat necesitatea unor măsuri legislative pentru sporirea siguranței rutiere în România.



Rapoartele pe care le-am consultat privind siguranța rutieră, realizate de mai multe entități, sunt extrem de îngrijorătoare. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, 221 de oameni sunt uciși zilnic pe drumurile publice din Europa, în accidente rutiere. În plus, extrem de mulți rămân cu leziuni - temporare sau pe viață - în urma acestor situații tragice de pe drumurile publice.



Conform datelor existente la nivelul țării noastre, principalele cauze ale accidentelor rutiere grave din România sunt viteza neadaptată la condițiile de drum, lipsa și degradarea indicatoarelor și a marcajelor rutiere, precum și conducerea de vehicule sub influența băuturilor alcoolice.



În România, în perioada 2010-2020, a existat o schimbare relativă privind reducerea numărului de accidente și decese rutiere. În timp ce majoritatea statelor au atins ținta de reducere a deceselor cu 50%, România a ajuns doar la 37%”, a declarat Marian Cruşoveanu.



Același deputat constănțean a venit şi cu o serie de măsuri care ar putea reduce riscul de accident în trafic, fiind de părere că trebuie construit un sistem nou pentru a schimba filosofia tuturor şoferilor care ies zi de zi în traficul aglomerat.



„În cadrul prezentării mele, am amintit câteva măsuri urgente pe care trebuie să le adoptăm, la nivelul țării noastre: Noua Strategie Națională de Siguranță Rutieră, prin care să putem minimiza erorile pe care le pot face participanții la trafic, creșterea gradului de responsabilitate a participanților în trafic și construirea unui sistem care să ajute la protejarea tuturor, îmbunătățirea infrastructurii rutiere, precum și reguli mai stricte pentru participanții în trafic şi măsuri privind îmbunătățirea legislației în domeniu.



În următorul deceniu, este nevoie de curaj în deciziile politice, pentru a schimba filosofia referitoare la siguranța traficului rutier și să contribuim, totodată, la schimbarea semnificativă a comportamentului conducătorilor auto, pentru ca astfel, până în anul 2050, să putem să ne îndreptăm spre zero decese în urma accidentelor rutiere”, a mai adăugat Cruşoveanu.





Prudenţa în trafic este extrem de importantă, iar politicienii din România ar fi obligați să facă tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluţii şi a elimina riscul de accident.Deputatul constănţean PNL Marian Cruşoveanu a participat la o conferinţă internaţională în cadrul căreia a avut mai multe intervenţii.