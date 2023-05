Edilul Vergil Chițac: „S-au montat 14 eco-insule digitalizate în oraş”

Primăria municipiului Constanţa a mai adăugat un proiect pe lista pe care o are şi chiar a reuşit să îl implementeze. Este vorba despre punerea în funcţiune a 14 eco-insule digitalizate care vor ajuta la menţinerea curăţeniei în oraş.„Încă un pas în direcția potrivită. În cadrul unui proiect pilot, am amplasat și am pus în funcțiune 14 eco-insule digitalizate de colectare a gunoiului pe 4 fracții. Urmează să achiziționăm cu bani europeni încă 275 și să le distribuim în tot orașul. Am finalizat distribuirea către asociațiile de proprietari a cartelelor GSM de accesare a acestora și am început instructajul administratorilor și președinților asociațiilor de proprietari. O primă astfel de întâlnire am avut-o, împreună cu reprezentanții Primăriei Constanța și ai firmei de salubrizare, pe stradela Basarabi. Intrarea în uz a eco-insulelor se va face treptat, în următoarea perioadă. Colectarea separată este esențială pentru sănătatea noastră și igiena locului în care trăim. Prin acest proiect, Constanța va deveni un oraș mai civilizat și mai curat”, a transmis primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.