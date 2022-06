Gabriela Firea le promite studenților gratuitate la transportul cu trenul

Gabriela Firea anunţă, duminică, pe pagina sa de Facebook, că lunar are întâlniri cu reprezentanţii tinerilor din România.



„Am vrut neapărat să discutăm subiectul taberelor, mai ales că în curând şi studenţii intră în vacanţă. Avem în dezbatere publică proiectul pentru acest an şi am anunţat deja o majorare a numărului de locuri, de la 2.300 până la 3.500, mai mult decât anul trecut. Mi-aş fi dorit resurse şi pentru majorarea sumei pentru mesele zilnice din tabere care acum este 52 de lei/zi pentru fiecare student. Un pacient dintr-un spital sau un copil dintr-un centru de plasament mănâncă zilnic trei mese cu 22 lei, sumele fiind dublate în acest an de Guvern. Creştem şi numărul de serii, de la 4 la 6, o dată cu majorarea numărului de locuri”, a anunţat Firea.







Gabriela Firea a subliniat că reprezentaţii ministerului pe care îl conduce vor verifica toate firmele care câştigă contracte pentru taberele studenţeşti şi care trebuie să ofere exact ce au promis.

