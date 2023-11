Guvernul a deblocat plățile pentru lucrările la Cazinoul din Constanța

La începutul acestei luni, pe 3 noiembrie, Ministerul Dezvoltării anunța compania care restaurează Cazinoul din Constanța că banii s-au terminat pentru plata facturilor pe acest an. Este vorba despre o adresă pe care Compania Națională de Investiții (CNI), companie din subordinea Ministerului Dezvoltării, a trimis-o către Aedificia Carpați, care reabilitează Cazinoul din Constanța. În acest document, CNI era înștiințată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei printr-o adresă „cu privire la epuizarea creditelor bugetare disponibile în anul în curs pentru derularea Programului naţional de construcţii de interes public sau social”. În adresă, CNI invoca Ordonanța 90 privind reducerea cheltuielilor bugetare și cerea firmei Aedificia Carpați să amâne plata facturilor, spunând că Ministerul Dezvoltării a rămas fără bani pentru acest an.





Reamintim că, de trei ani, clădirea simbol a Constanței se află în restaurare. După încheierea contractului (la data de 20 decembrie 2019) dintre Compania Națională de Investiții și asocierea câștigătoare a licitației publice pentru Cazino, formată din Aedificia Carpați SA (lider de asociere) & SC Remon Proiect SRL & SC Profesional Construct Proiectare SRL & Tehnoinstal SRL, la data de 15 ianuarie 2020 începeau lucrările de consolidare, restaurare și modernizare.





Potrivit documentului, lucrările la Cazinoul din Constanța pot continua, plățile urmând să se facă în perioada următoare. „Dovedim concret cum, ținând sub control cheltuielile statului prin ordonanța cu măsuri fiscal-bugetare, ne asigurăm că proiectele de investiții publice importante pot continua. Aprobăm prin memorandum derogările necesare pentru ca autoritățile centrale și mai ales locale să poată face plăți în special pentru Programul Național de Construcții de Interes Public derulat de Compania Națională de Investiții și Programul Național Anghel Saligny. Am făcut această promisiune primarilor. Este firesc să nu periclităm munca lor din întregul an. Deci ne ținem de cuvânt, le asigurăm fonduri pentru plata facturilor restante și garanția că pot deconta plăți în continuare”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la începutul ședinței de Guvern.