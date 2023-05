În partidul AUR, ca în gară! Parlamentarii Danuț și Evdochia Aelenei vor să se întoarcă în formațiunea politică

La întrunirea AUR care a avut loc vienerea trecută, la Constanţa, au fost prezenţi şi soţii Aelenei, Dănuţ şi Evdochia. Cei doi au plecat din AUR, în luna martie a anului trecut iar acum dau semne că vor să se întoarcă în partid. În acest context, Dănuţ Aelenei a recunoscut faptul că soţia sa a depus adeziunea pentru a reveni în AUR şi el o susţine în acest demers din toate punctele de vedere.Deputatul neafiliat are numai cuvinte de laudă la adresa formaţiunii AUR şi admite faptul că acest partid, chiar dacă este unul nou, a devenit foarte cunoscut.„Eu încă nu am revenit în partidul AUR. Am fost vineri la acel eveniment pentru că invitaţia a fost pentru toată lumea. Eu am o relaţie foarte bună cu cei de la AUR pentru că sunt foştii mei colegi. Trebuie să avem o relaţie deschisă. Nu am nimic personal cu ei. Soţia mea a revenit în acest partid, mai exact şi-a depus adeziunea şi acum aşteaptă un răspuns. Acest partid se dezvoltă ca orice formaţiune politică. Oamenii vin şi pleacă. Partidul este în creştere. Foarte mulţi cetăţeni, atunci când sunt întrebaţi despre AUR, vor spune că ştiu de acest partid şi îl cunosc pe liderul George Simion. Ei sunt pro acest partid”, a declarat pentru Cuget Liber Dănuţ Aelenei.Parlamentarul a vorbit şi despre relaţia pe care o are cu fostul preşedinte al filialei AUR de la Constanţa, Dumitru Focşa, despre care spune că este una foarte bună.„Eu sunt navigator şi am învăţat în această meserie că nici un om nu este de neînlocuit. Ca şi la vapor, în orice partid nimeni nu este de neînlocuit. Noi ne salutăm reciproc, avem o relaţie cordială. Au existat nişte neînţelegeri, dar noi suntem creştini-ortodocşi şi trebuie să iertăm. Eu mi-am cerut iertare şi la fel a făcut şi dânsul. Viaţa merge mai departe. Am înţeles că el este angrenat într-un alt partid şi încearcă să dezvolte acea formaţiune. Niciodată nu se ştie ce se va întâmpla cu timpul. Poate pe viitor vom relua colaborarea”, a explicat Dănuţ Aelenei.Deputatul spune că are de gând să se întoarcă în AUR, dar acest lucru speră să se întâmple doar după ce va avea o discuţie serioasă cu preşedintele formaţiunii, George Simion.„Eu cred că AUR are şanse mari la următoarele alegeri, atât la parlamentare, cât şi la locale. Este un partid nou şi chiar dacă nu au anunţat care vor fi candidaţii, au specialişti în toate domeniile. Eu cred că vor obţine un scor foarte mare la alegeri. Discursul domnului Claudiu Tîrziu, pe care l-a avut la Constanţa, a avut un accent patriotic. Noi avem nevoie de partide suveraniste, programul de ţară este unul bun în 15 puncte şi acesta poate fi dezvoltat. Eu, personal, aş mai avea câteva lucruri de adăugat şi îmi voi aduce aportul. Mă refer la Constanţa, la pavilionul românesc şi la necesitatea unei flote comerciale române. Poate că voi reveni şi eu în AUR. Nu depinde de mine, depinde de preşedintele partidului care are un cuvânt greu de spus. Eu voi vorbi cu domnul Simion şi dacă dânsul mă va accepta fără nicio pretenţie, eu voi merge alături de el. Pe oriunde merg eu fac sondaje de opinie şi toţi cei întrebaţi sunt de acord cu ceea ce face partidul AUR. George Simion este o persoană foarte cunoscută, poate cea mai cunoscută”, a concluzionat Dănuţ Aelenei.