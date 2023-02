Klaus Iohannis: „Vom continua să ajutăm Ucraina cât va fi nevoie. Este angajamentul ferm al României”

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la un an de la începerea războiului declanşat de Rusia împotriva Ucrainei în care afirmă că România va continua să sprijine Ucraina şi poporul ucrainean atât timp cât va fi nevoie, fiind angajamentul ferm al ţării noastre.„Vom continua să ajutăm Ucraina şi poporul ucrainean atât timp cât va fi nevoie. Este angajamentul ferm al României. Războiul ne-a mai învăţat o lecţie, cea a solidarităţii şi unităţii. Împreună am arătat că suntem puternici şi ne opunem agresiunii ruse. Această bătălie trebuie să fie câştigată de Ucraina, iar Rusia trebuie să răspundă pentru crimele comise şi pentru vieţile distruse. Dragi ucraineni, nu sunteţi singuri! Aveţi în România un prieten de nădejde, care vă sprijină în această luptă nedreaptă! Este responsabilitatea noastră, a tuturor, să contribuim la victorie şi la construirea unui viitor mai bun, în pace! România este şi va fi alături de Ucraina!”, spune şeful statului în mesajul video.El arată că în urmă cu un an Ucraina a fost atacată cu cruzime, fără nicio justificare, de către Rusia, iar poporul ucrainean a impresionat prin curaj, forţă şi hotărâre în apărarea ţării şi a libertăţii.„Dragi români, în dimineaţa zilei de 24 februarie 2022, acum exact un an, am văzut cum prezentul şi viitorul nostru se pot schimba într-o clipă. O naţiune independentă, un stat vecin nouă, Ucraina, a fost atacat cu cruzime, fără nicio justificare, de către Rusia. Oameni nevinovaţi şi-au pierdut viaţa, i-au pierdut pe cei dragi, şi-au pierdut casele, le-au fost distruse şcolile şi spitalele şi au fost nevoiţi să fugă din calea războiului pentru a se salva pe ei şi viaţa copiilor lor. În tot acest timp, însă, poporul ucrainean a impresionat o lume întreagă prin curajul, forţa şi hotărârea arătate în apărarea ţării şi a libertăţii, respingând agresiunea forţelor inamice ruse”, spune şeful statului.