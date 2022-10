Miniştrii Tanczos Barna şi Daniel Cadariu, prezenţi la Constanţa. „Nu suntem de acord cu preluarea plajelor de către primării”

„Trebuie să realizăm lucrări de protejare a litoralului românesc. Sunt șantiere în lucru, sunt lucrări de construcții și tocmai din acest motiv vom crea plaje noi. Și anul trecut, și anul acesta am căutat și am găsit soluții tranzitorii, indiferent cine este ministru sau primar. Anul trecut am vorbit de șantier în lucru, anul acesta deja am avut plajele intabulate. Vom reglementa anul viitor situația astfel încât aceste plaje să fie exploatate. S-a rezolvat și problema nisipului. S-au căutat soluții mai bune de material disponibil. Trebuie să înțelegem toți că vorbim de o perioadă tranzitorie. Legal, construcțiile noi nu se pot realiza dacă nu există PUZ. Suntem în octombrie. Avem la dispoziție câteva luni pentru a discuta cu autoritățile locale. Soluțiile vor fi de moment pe perioade scurte. Contractele expirate sunt o problemă juridică. Trebuie să vedem dacă acestea pot fi prelungite”, a explicat







Tanczos Barna.



Ministrul Mediului nu este de acord cu preluarea plajelor de către Primăria Constanţa sau alte primării din judeţ.



Decizia sa vine în contextul în care primarul Vergil Chiţac a susţinut că acest lucru trebuie să se întâmple.



„Suntem în plin proces de implementare a unor proiecte de anvergură. Avem nevoie de proceduri de reglementare. Nu cred că este momentul să trecem plajele la administrația locală. Eu zic că ar trebui să fie finalizate. Trebuie să luăm decizii pe termen lung. Nu putem să discutăm despre transferul unor plaje, dacă noi nu știm cum vor fi aceste plaje. Amenajarea plajelor din punct de vedere turistic nu trebuie să se facă decât la Constanța. Deciziile sunt luate inclusiv de senatorii sau deputații constănțeni care reprezintă orașul la București. Domnul primar ar vrea să preia plajele. Răspunsul meu vi l-am spus mai devreme. Nu este momentul să facem acest lucru acum. Nu este o strategie bună. Legea spune că plajele trebuie să fie în proprietatea publică a statului român și așa este. Nu avem de ce să dăm plajele către Primăria Constanța. Sunt mai mulți primari prin această zonă care doresc preluarea plajelor”, a concluzionat Barna.





Ministrul Mediului, Tanczos Barna, şi ministrul Turismului, Daniel Cadariu, s-au aflat marţi într-o vizită de lucru la Constanţa pentru a discuta cu autorităţile locale despre exploatarea turistică a plajelor.La discuţie au luat parte şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, dar şi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.Daniel Cadariu a ţinut să mulţumească autorităţilor locale pentru că au făcut posibilă această întâlnire.„Am apelat la Ministerul Mediului pentru a găsi o soluție pentru acele plaje extinse. Am putut emite o ordonanță de urgență. Am apelat la domnul Barna, astfel încât și în 2023 acele plaje lărgite să poată fi folosite în scop turistic. Mulțumesc autorităților locale din Constanța pentru sprijinul acordat și pentru că au făcut posibilă această întâlnire. Trebuie să găsim o soluție în ceea ce înseamnă amenajarea turismului românesc”, a declarat Daniel Cadariu.Tanczos Barna a explicat în faţa jurnaliştilor faptul că, în acest moment, exploatarea plajelor de pe litoral trece printr-o perioadă de tranziţie.