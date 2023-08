Nicolae Ciucă: „Programul Saligny, una dintre cele mai importante oportunităţi”

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, miercuri, că Programul „Anghel Saligny” este una dintre cele mai importante oportunităţi pe care comunităţile locale o au pentru a rezolva probleme esenţiale, precum extinderea reţelelor de apă, canal, gaze sau modernizarea drumurilor.„La şedinţa de astăzi (n.r.miercuri) pe care am avut-o cu miniştrii şi secretarii de stat liberali, am discutat despre agenda de proiecte şi măsuri pentru perioada următoare. Mă bucur că Programul Anghel Saligny, lansat de PNL, continuă într-un ritm susţinut şi că avem multe administraţii locale implicate în programele de investiţii. Anghel Saligny este una dintre cele mai importante oportunităţi pe care comunităţile locale o au pentru a rezolva probleme esenţiale, precum extinderea reţelelor de apă, canal, gaze sau modernizarea drumurilor”, a scris Ciucă, pe Facebook.El a amintit că se mai implementează programe pentru racordarea la apă şi canalizare de către Administraţia Fondului pentru Mediu, la care pot aplica persoanele cu venituri reduse.„O altă prioritate din domeniul mediului pe care o are PNL este protejarea pădurilor României şi extinderea suprafeţelor împădurite. Chiar în aceste zile se află în dezbatere publică noul Cod Silvic, urmând apoi să fie finalizat proiectul de act normativ şi trimis în Parlament. În domeniul educaţiei, se fac toate pregătirile necesare pentru începerea anului şcolar în cele mai bune condiţii şi continuăm investiţiile pentru modernizarea infrastructurii şi îmbunătăţirea actului educaţional. Pentru Partidul Naţional Liberal, dezvoltarea comunităţilor locale rămâne un obiectiv cheie, iar importanţa acestei dezvoltări nu se măsoară doar în cifre, ci şi într-o creştere a nivelului de trai pentru fiecare român. Am cerut colegilor mei să urmărească foarte atent toate proiectele care au darul de a dezvolta şi moderniza România. I-am asigurat de tot sprijinul politic pentru punerea lor în aplicare”, a menţionat Nicolae Ciucă.