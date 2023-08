Primăria Mihail Kogălniceanu modernizează unităţile de învăţământ din localitate

Administraţia locală din Mihail Kogălniceanu lucrează în această perioadă la un proiect macro, în ceea ce priveşte reamanejarea şi dotarea cu echipamente speciale ale unităţilor de învăţământ din localitate. Primarul comunei, Ancuţa Belu, ne-a oferit câteva detalii tehnice despre acest proiect care se află în implementare.„Obiectul acestui contract îl reprezintă finanțarea Proiectului cu titlul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNTPREUNIVERSITAR DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEŢUL CONSTANŢA, cod F-PNRR-Dotari-2023-4379, acordată Beneficiarului, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării, în cadrul apelului dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe, prin PNRR Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 4. Vorbim despre crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 13, echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) și Investiția 14, echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5, adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației Investiția 9, asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Mai vorbim despre actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar Investiția 11. Totodată vom mai avea în vedere asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/atelierele școlare.Finanțarea este acordată Beneficiarului în vederea implementării Proiectului cod F-PNRR-Dotari-2023-4379, cu titlul DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ŞI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU, JUDEŢUL CONSTANŢA aprobat prin Ordinul ministrului educației nr. 4474 din data 14/06/2023”, a precizat Ancuţa Belu.Edilul a vorbit mai exact despre reabilitarea „Liceului Teoretic Mihail Kogălniceanu”, care este prima unitate de învăţământ ce va beneficia de aceste lucrări.„Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu își desfășoară activitatea, în acest moment, în 2 corpuri de clădire (toate situate la aceeași adresă), primul corp – C1 este în proces de reabilitare termica, urmând a fi redat circuitului educațional începând cu toamna anului 2023.Corpul care are două nivele (P+1) a fost construit în 1965 din cărămidă, fiind tencuit atât la interior cât și la exterior, iar acoperișul fiind din tablă sablată. Clădirea face in prezent obiectul unui proiect finanțat prin Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5, valul renovării, axa 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1. Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice) va fi şi ea făcută. Termenul de finalizare al lucrărilor de eficientizare energetica este in toamna acestui an, însă derularea acestui proiect nu interferează cu prezenta solicitare de finanțare”, a mai spus edilul.