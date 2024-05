Septimiu Bourceanu: "Eu voi povesti ceva. Valentin Vrabie, în calitatea sa de primar și de om, a înțeles că dezvoltarea sistemului medical în Medgidia este o oportunitate. Cel mai mare dușman pentru cetățenii din Medgidia este timpul în care ajungi la medic. Valentin Vrabie a dezvoltat un ambulatoriu aici unde astăzi găsim 15 specializări. Un lucru pe care puțină lume îl știe este că în 2020, când toți eram speriați de COVID, Valentin Vrabie a înțeles să consolideze spitalul în lupta cu acest virus. Și a făcut un laborator performant. Totodată el a răspuns la întrebarea: care este perspectiva de dezvoltare a serviciilor medicale în Medgidia? Și atunci a dezvoltat spitalul și Unitatea de Primiri Urgențe din Medgidia. Este mult mai ușor ca oamenii de aici să ajungă în 5 minute la spitalul de aici decât sa ajungă în jumătate de oră la Constanța"



Florin Mitroi: "Dragilor, mă aflu astăzi în fața dumneavoastră din 2 motive. Unul este acela pentru a-l susține pe Valentin Vrabie la funcția de primar la Municipiul Medgidia. Este un om dintre oameni și pentru oameni. Este un om care a dovedit că știe administrație și care a trecut prin bătălii politice. Este un om care știe cum să închege în jurul său o echipă. Astăzi am ajuns să nu mai alegem politicieni care urlă ci oameni echilibrați. Eu nu sunt alături de Valentin Vrabie pentru voturi. Sunt aici pentru omul din el. Știe să fie un administrator pentru oameni. Valentin Vrabie nu are nevoie de serviciu. El este dedicat administrației locale. Al doilea motiv este că eu candidez la funcția de președinte al CJC și am acceptat asta cu greu"







Valentin Vrabie: "Vreau să mulțumesc presei pentru că timp de 16 ani m-a suportat cu toate cele ale mele. Am evoluat din privat. Am învățat cu timpul ce înseamnă administrația și responsabilitatea. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine la bine dar și când am trecut prin lucruri complicate"

Primarul Valentin Vrabie, la raport! "În cele doua mandate ale mele Medgidia s-a dezvoltat foarte mult!""De la un buget de 53 de milioane de lei cât era în 2016, anul acesta ne închidem cu un buget de 400 de milioane de lei. Toate aceste lucruri nu ar fi putut fi realizate dacă nu aveam alături de mine o echipă extrem de puternică. Echipa PNL Constanța. Mă refer la Bogdan Huțucă, Marian Crușoveanu și Septimiu Bourceanu. Ei știu că Medgidia mai are nevoie de sprijin dar nu au încotro. Ne cunoaștem prea bine și nu vor scăpa de mine niciodată. Au făcut o și o fac din pasiune. Au dovedit că iubesc Medgidia. Evoluția financiară din 2016 până în 2024 este onorabilă": "O să vorbesc despre Valentin Vrabie. Vreau să spun că până la Valentin Vrabie Primăria Medgidia nu a atras niciodată atâtea fonduri. Vorbim de peste 340 de milioane de euro din surse publice, europene și private. Lucrurile bune nu se fac ușor. Se fac cu o echipă, cu încredere, cu foarte multă forță. Este vizibil faptul că aici vorbim despre un plan de dezvoltare accelerată. De ce înainte de Valentin Vrabie nu s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce această localitate nu s-a dezvoltat cum este dezvoltată acum? Pentru că întotdeauna investițiile private sunt aduse de investițiile publice. Privații vor predictibilitate și încredere. S-a schimbat Medgidia total. Se simte o vibrație care nu s-a mai simțit de foarte mult timp. Vreau să vă spun un lucru. Valentin Vrabie, cu resursele sale, a traversat provocări care poate pe alții i-ar fi doborât. Faptul ca el a urmat parcursul firesc al luptei ne-a arătat că ceea nu te doboară te face mai puternic. Apreciez modul în care comunitatea din Medgidia s-a unit în jurul lui Valentin Vrabie. Avem aici cei mai populari și cei mai performanți administratori publici din Constanța. Vorbesc de Valentin Vrabie și de Florin Mitroi": "Domnul primar spunea că a fost cicălitor dar așa trebuie să fie în continuare. Acum 3 ani și jumătate, împreună cu Valentin Vrabie, discutam despre importanța dezvoltării Medgidiei. Și mă refer aici la infrastructura rutieră. Am pus la acel moment două proiecte pe masă. Unul face referire la o nouă descărcare de pe Autostrada A2 București Constanța, în dreptul comunei Peștera. Astfel cei care vin scapă de tot ce înseamnă trafic greu în Medgidia. Al doilea este o continuare a acestei descărcări și anume o prelungire a acestui drum către Portul Medgidia. Acest oraș are nevoie de așa ceva pentru o dezvoltare economică mai bună"