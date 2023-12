Proiect pentru creșterea eficientei energetice la Liceu Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” din comuna Cumpăna

În plus, şefa administraţiei locale din Cumpăna a adăugat că în perioada scursă de la momentul semnării contractului de finanțare până la depunerea proiectului în stadiul final, a apărut o perioadă de creștere a preţurilor la materiale.



„Acest lucru a făcut să crească valoarea proiectului. Au rămas părți de lucrări de efectuat în anul 2024. Ni s-a spus că este obligatoriu ca în toate unitățile de învățământ să nu mai existe parchet, ci să existe o suprafață dintr-o anumită textură. Eu sper ca această investiție să aibă cel puțin aceeași durată de existenţă cât au avut lucrările efectuate acum 50 de ani. Nu întotdeauna ce este nou este și rezistent. Am văzut multe lucrări noi, atractive ochiului, dar trebuie să le vedem eficienţa. Lucrarea va avea o perioadă de garanție de cinci ani. Această lucrare îmbunătățește performanţele sistemelor de instalații de orice timp. Ați văzut că se întâmplă incendii în spitale pentru că rețelele sunt vechi. Iluminatul trebuie făcut după alt sistem. Energia termică este şi ea importantă. Acolo erau calorifere montate de foarte mulți ani când încă nu beneficiam de rețea de gaze. Va fi schimbată și centrala termică pentru a fi adaptată la noile sisteme pe care le vom monta. Costurile sunt consistente pentru administrația publică locală. Acest corp de clădire are opt săli de clasă și un laborator. Beneficiari sunt 200 de elevi, copii ai comunei Cumpăna, și dascălii lor. Eu, copilul comunei Cumpăna, am avut dorința ca să avem aici acasă la noi condiții civilizate", a mai spus primarul Mariana Gâju.



Termenul de finalizare al proiectului este 31 decembrie, 2024. Mariana Gâju vrea, însă, ca la 1 iunie 2024 să le facă un cadou copiilor și să finalizeze proiectul.





În aceste momente, la Cumpăna, are loc lansarea proiectului "Creșterea eficientei energetice la Liceu Tehnologic Nicolae Dumitrescu, corp C1, Scoala Noua". Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 3. Bugetul proiectului este de 2.880.438,55 lei dintre care 2.411.928,86 reprezintă valoarea totală eligibilă pentru finanțare prin POR. Concret, se vor realiza categorii de lucrări specifice, pentru condiții de cea mai bună calitate pentru desfășurarea activităților educaționale la nivelul comunei Cumpăna."Acesta este un proiect pe care era să îl pierdem având în vedere perioada întârziată de începere a execuției lucrărilor. Este un proiect care vizează domeniul de activitate al Educației. Primăria Cumpăna a pus pe primul loc întotdeauna educația și sănătatea. Educația este cea care îl formează pe om pentru a putea rezista provocărilor vieții. Educația are ca scop dezvoltarea umană. Ne aflăm într-un spațiu dedicat activităților socio-medicale. Așadar, activitatea medicală este foarte importantă pentru noi. Niciodată nu cheltuim prea mult când este vorba de sănătate și de educație. Acest liceu găzduiește copii de la clasa pregătitoare până la clasa a 12-a. Clădirea aceasta avea nevoie de o intervenție brutală având în vedere ca eficientizarea nu s-a rezumat doar la anveloparea exterioară a pereților. Ea privește izolație de la nivelul solului. S-a scos parchetul, s-a turnat sapa de ciment nouă, s-au schimbat instalațiile electrice și cel mai important, s-a lucrat intens la acoperiș. Dorința noastră este ca această intervenție capitală să fie de calitate și să aducă plus valoare unei construcții care există în Cumpăna din 1975. Acest corp de clădire este pentru a doua oară supus cerinței finanțării europene", a spus primarul comunei Cumpăna, Mariana Gâju.