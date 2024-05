Stelian Ion, candidatul Alianței Dreapta Unită, la Primăria Constanța, a organizat, marți, o nouă conferință de presă, pe plaja stațiunii Mamaia alături de mai mulţi membrii ai USR. De această dată, subiectul a vizat o porțiune de plajă pe care administrația locală a vândut-o către firma controlată de președintele PSD Constanța, Ion Dumitrache.La dezbatere, a fost invitat ca de fiecare dată și primarul în funcție, Vergil Chițac, însă acesta nu a fost prezent.În debutul dezbaterii, Stelian Ion a expus problema pentru care a organizat evenimentul „Este un loc pe care Vergil Chițac l-a pus în vânzare încălcând toate legile acestei țări. Dumitrache vrea să își facă terase în zona aceasta unde ne aflăm acum. Terenul de pe plajă pe care l-a vândut Vergil Chițac, este o zonă care ar fi trebuit să fie publică. Sub nicio formă nu pot fi vândute. Această gașcă sufocă Constanta, a acaparat terenuri. Nu a fost ședință de consiliu în care să nu fie vândute terenuri. În luna iulie am formulat plângere penală pentru acest caz. Poate vede ministrul Mediului, autoritățile. Nu mai putem accepta această bătaie de joc, cu terenuri vândute ilicit”, a spus Stelian Ion, candidatul ADU la Primăria Constanța.El a susținut că în Constanța există o adevărată mafie și a continuat cu acuze la adresa actualului primar.„Nu mai putem accepta această bătaie de joc. Constanța a ajuns bătaie de joc. În același timp, oameni de afaceri care vor să își desfășoare activitatea în mod licit, să construiască ansambluri, nu mai au loc de această mafie”, a spus Stelian Ion.„Este absolut ireal să nu fie cadastrate imobilele. Este momentul să punem capăt acestei administrații abuzive, o epocă neagră a acestei administrații. Stațiunea Mamaia este o pârloagă. Cum să atragi turiști dacă betonezi de la un capăt la altul?! Este o mafie care încalcă legile, care nu respectă legile de urbanism și care își vede doar propriile buzunare. Nu vreau să mai pierdem patru ani din viața noastră cu o caracatiță care să ne sufoce viitorul. Stațiunea Mamaia este o pârloagă. Cum să atragi turiști dacă tu betonezi acolo de la un cap la altul? În loc să facă eforturi și să reabiliteze castelul Regina Maria și care ar putea să fie o bijuterie și să atragă turiștii din toată lumea, noi nu avem dreptul în orașul nostru să avem un obiectiv turistic de top în țara asta. PSD, PNL și Vergil Chitac au alte planuri. Atât îi duce capul și atâta pot. Zona din jur împrejur din zona castelului trebuie revendicată”, a continuat Stelian Ion.Printre altele, Stelian Ion s-a arătat nemulțumit de ultimele sondaje apărute în mass-media și a susținut că acestea vor să scoată învingător PNL-ul și pe Vergil Chițac dar lucrurile nu stau chiar așa.În plus, el a amintit şi de fostul edil Radu Mazăre despre care a spus că reprezintă trecutul acestui oraș.„Radu Mazăre reprezintă trecutul acestui oraș. Ar fi trebuit să restituie terenurile și să reîntregim patrimoniul acestui oraș. Aș fi apreciat dacă ieri ar fi zis că a greșit și că a furat de a rupt în Constanța. Dar nu a făcut asta, cred că după atâția ani de zile a ajuns la concluzia că nu s-a meritat. La ce bun atâtea milioane ascunse prin offshore-uri dacă tu te ofilești în pușcărie?”, a spus Stelian Ion.La final, Stelian Ion a făcut și o mențiune în ceea ce privește ziua de 9 iunie: „Vom fi atenți în secțiile de votare, am primit informații că cei din PSD vor să mai facă rost de nişte voturi când delegații noștri nu sunt atenți.”