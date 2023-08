„Tu decizi pentru Constanţa”! „Este proiectul USR, sperăm să fie mai bine promovat”

La data de 1 august a acestui an a început a doua ediţie a procesului de bugetare participativă al municipiului, „Tu decizi pentru Constanţa”. Anul trecut au fost votate 10 proiecte care urmează să fie implementate. Unele dintre ele sunt deja în anumite stadii, iar despre acest lucru ne-a dat mai multe date fostul viceprimar al municipiului Constanţa, actual consilier local USR, Florin Cocargeanu.Reamintim că cele 10 proiecte votate au fost: „Toaleta publică modernă, între necesitate și lux” (500.000 lei); „Mărire loc de joacă zona Tic-Tac” (250.000 lei); „Reabilitare parțială a Parcului Tăbăcărie, utilizând sisteme agrovoltaice cu plante decorative” (470.000 lei); „Picturi murale pentru creșe, școli și spitale” (500.000 lei); „SmartLab – creștem educația și performanțele în IT” (470.000 lei); „Reabilitare faleză (între străzile Grozești și Ciprian Porumbescu – 500.000 lei); „Reciclăm pentru viitor” (300.000 lei); „Aplicație pentru Direcția generală de asistență socială pentru voluntariat pentru persoane în vârstă” (125.000 lei); „Reabilitare sala sport, strada Badea Cârțan” (470.190 lei).„Pot să vă spun că proiectul care prevedea achiziţionarea unor toalete ecologice moderne este în implementare. Suntem la faza de achiziţie, a fost făcut caietul de sarcini. Un alt proiect este cel al locului de joacă din zona Tic-Tac. Acolo s-a demarat procesul de achiziţie al studiului de fezabilitate. Pot să vă spun ce s-a întâmplat şi cu proiectul depus de Liceul de Artă. Când încă mai eram în primărie am vorbit cu doamna director, apoi am încercat să îi trimit mesaje pe diverse căi de comunicare, astfel încât liceul, având personalitate juridică, ei trebuia să facă o notă de fundamentare şi să tragă bani să facă proiectul. Până la acest moment nu au făcut acest lucru. Dacă faceau ei lucrul acesta era o procedură mai simplă decât să demareze primăria o astfel de procedură care ar fi însemnat să le retragă din administrare curtea liceului, să le facă rost de materiale, şi aşa mai departe. Atunci am zis să facă o achiziţie, o notă de fundamentare şi apoi să îşi tragă banii să facă proiectul”, a declarat Florin Cocargeanu.Fostul vicerpimar al Constanţei speră ca şi în acest an să fie propuse multe proiecte care să aducă valoare pentru oraşul de la malul mării.„Nu ştiu câte proiecte vor fi depuse. Depinde foarte mult în ce măsură Primăria Constanţa va promova aceste proiecte. Vom încerca şi noi să promovăm. De data aceasta vor fi 8 proiecte câştigătoare, faţă de anul trecut când au fost 10. Am mai comasat puţin domeniile. Bugetul general rămâne acelaşi, 5 milioane de lei. Eu zic că este o sumă relativ ok, având în vedere scumpirile care au avut loc în ultima perioadă. Au fost foarte mulţi oameni care au depus proiecte anul trecut, însă au fost prea puţini care au votat aceste proiecte. Şi acest lucru, aşa cum v-am mai spus şi mai devreme, s-a întâmplat din lipsă de promovare. Am încercat în acest an să modificăm puţin regulamentul faţă de anul trecut. Anul trecut, în momentul în care îţi făceai cont pe site trebuia să încarci şi cartea de identitate, astfel încât să fie o dovadă a faptului că eşti locuitor al oraşului. Anul acesta am renunţat la procedura aceasta pentru a fi mai uşor pentru cetăţeni şi am introdus doar o declaraţie pe propria răspundere care să arate că datele introduse sunt corecte. Această campanie, Tu decizi pentru Constanţa, este ideea noastră, a celor de la USR Constanţa, şi în special ideea mea. Este un proiect al meu de suflet”, a mai spus Cocargeanu.