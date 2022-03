VIDEO. Maia Sandu: "Ce se întâmplă în Ucraina este îngrozitor. Provocările războiului pun presiune și pe Republica Moldova”

Klaus Iohannis se află, în vizită oficială în Republica Moldova. Președintele Maia Sandu a cerut încetarea războiului din Ucraina în declarațiile de presă comune de la Chișinău, relatează Realitatea.net







„Bine ați revenit la Chișinău. Vă mulțumesc pentru această vizită în aceste clipe de grea cumpănă.



Din păcate pe 24 febr Federația Rusă a pornit un razboi neprovocat in Ucraina. Ce se intampla in Ucraina este îngrozitor. Provocarile războiului pun presiune si pe Republica Moldova. Avem nevoie de ajutorul si sprijinul partenerilro nostri. Republica Moldova a chemat la pace din prima ora.



A oferit ajutor celor care au fugit din calea razboiului. Aproape 100 de mii de refugiati raman in continuare in țara noastră,



Asistam la o adevarata drama umana. Trebuie să-i ajutam si o vom face in continuare.



Pentru că fluxul refugiaților nu conteneste am solicitat sa analizeze realocarea refugiatilor. Apreciez decizia prompta a Romaniei de a deschide culoarul verde direct către tariel UE.



Primul lot de ajutoare 17 tone de produse alimentare paturi jucarii a ajuns pe 4 martie si a fost deja distribuit. Al doilea lot de 55 de tone a ajuns astazi la Chisinau



Vreau sa multumesc si acordarea a peste 155 de tone benzina si peste 100 de tone de motorina. Romania e dn nou alaturi de noi in vremuri dificile.



Vizita dvs vine la doar o luna de la sedinta comuna a guvernelor Romaniaei si R Moldova.



Unele decizii adoptate pe 11 februarie aduc deja beneficii cetatenilor nostri”, a declarat Maia Sandu, alături de Klaus Iohannis, care se află în vizită oficială în Republica Moldova.