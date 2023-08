Alăptarea la sân a copiilor îi protejează de boli

Copiii alăptaţi la sân au şanse ca mai târziu să nu fie subponderali, supraponderali sau să sufere de obezitate şi sunt mai puţin predispuşi la diabet pe parcursul vieţii, afirmă specialiştii Institutului Naţional de Sănătate Publică. Aceștia susțin că laptele matern este alimentul ideal pentru sugari, deoarece este sigur, curat şi conţine anticorpi care ajută la protejarea împotriva multor boli care apar mai ales în rândul copiilor.În același timp, laptele matern oferă toată energia şi nutrienţii de care sugarul are nevoie în primele luni de viaţă şi continuă să asigure până la jumătate sau mai mult din nevoile nutriţionale ale copilului, în a doua jumătate a primului an şi până la o treime în timpul celui de-al doilea an de viaţă.Medicii spun că alăptarea este unul dintre primii factori de protecţie durabilă a sănătăţii copilului, iar alăptarea îmbunătăţeşte coeficientul de inteligenţă şi gradul de şcolarizare. De asemenea, contribuie la îmbunătăţirea dezvoltării copilului. Aceasta este recomandată din prima oră de la naştere și până la minim șase luni, recomandabil până la vârsta de doi ani. Pentru ca bebelușul să beneficieze de o masă de cea mai bună calitate, dar mai ales o cantitate suficientă de lapte, mama trebuie să aibă o alimentație sănătoasă, bogată în toate principiile nutritive.