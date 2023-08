Săptămâna aceasta, cele mai apreciate trupe rock românești vin la Costinești

Cele șase zile de rock au demarat în stațiunea Costinești marți, 1 august, odată cu startul Proiectului „Rock 100% Românesc”, care va dura până joi, 3 august. După care intră în scenă Out of Doors Fest (4-6 august).„«Rock 100% Românesc» își propune să atragă atenția opiniei publice asupra beneficiilor pe care activitatea de „a face muzica” le are asupra dezvoltării individuale și a comunității. Astfel, prin acest proiect se încearcă să se readucă dragostea față de muzica românească, menită să le stimuleze pasiunea de a face muzică (un nivel superior celui de a asculta muzică) și de a asculta sau de a merge la evenimentele susținute de trupele din România. De a renaște dragostea față de Legendele Rock-ului românesc la mal de mare”, transmit organizatorii evenimentului.Miercuri, 2 august, vin pe scena de la White Horse trupele Cargo, Vița de vie, Compact Paul Ciuci, Lupii lui Calancea și GUZ, iar joi, 3 august – Iris Cristi Minculescu, Valter & Boro, Vama, Mihai Mărgineanu și Banda, OCS.De vineri, 4 august, debutează cea de-a 9-a ediție a festivalului rock Out of Doors Fest, găzduit de White Horse Costinești, ultimul bastion al rockerilor de pe litoral, care va avea loc în perioada 4 – 6 august.De-a lungul anilor în care s-a desfășurat, Out Of Doors Fest s-a făcut remarcat nu numai că un festival de muzică, ci și că un simbol al rezistenței rockului și nu numai, desfășurându-se tocmai în stațiunea cu cele mai puține repere și valori de acest gen de pe litoral.Trupele anunțate până în prezent: Alternosfera, Zdob și Zdub, Paraziții, Șuie Paparude, ROA, Luna Amară, SPP, Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut.