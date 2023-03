ALERTĂ LA BRĂILA! DSP nu mai are în stoc nicio doză de vaccin antigripal

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Brăila nu mai are în stoc nicio doză de vaccin antigripal, dozele transmise în teritoriu fiind insuficiente pentru numărul persoanelor eligibile, peste 6.000 dintre acestea rămânând neimunizate, scrie Agerpres.







Potrivit informaţiilor oferite de DSP Brăila, din totalul de 39.256 de persoane eligibile, care şi-au arătat interesul pentru imunizarea antigripală, 33.044 au reuşit să se vaccineze, dintre care 16.000 din grupa de vârstă de peste 65 de ani, iar restul din grupa de vârstă 30-64 de ani cu afecţiuni cronice.







Pentru vaccinarea împotriva virusului gripal, DSP Brăila a solicitat 39.256 doze, persoanele eligibile şi doritoare având vârsta cuprinsă între 6 luni şi 64 de ani şi aflându-se în evidenţele medicale cu afecţiuni cronice pulmonare, cardiovasculare, metabolice, renale, hepatice, neurologice, diabet zaharat, obezitate, astm sau cu virusul imunodeficienţei umane.







Dozele au fost trimise în Brăila în două tranşe, în luna septembrie 2022, şi au fost în cantitate de aproximativ 34.000.







"Stocul este zero la nivelul DSP Brăila. Nu am mai primit doze de vaccin suplimentar. În prezent, mai există câteva sute de doze la nivelul cabinetelor medicilor de familie. Am transmis solicitări către Ministerul Sănătăţii dacă există posibilitatea de redistribuire, dar nu am primit un răspuns favorabil", a declarat directorul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Brăila, Gabriel Ciochină.