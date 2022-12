Ce trebuie să conțină un mic dejun sănătos

Acest mic dejun este ideal atât pentru zilele reci, cât și pentru zilele călduroase. De asemenea, sucurile verzi sunt la modă datorită faptului că sunt foarte sănătoase și vă ajută să pierdeți mai ușor în greutate. Pe lângă legumele verzi care le oferă culoarea specifică, (spanac, țelină, rucola și nu numai) aceste sucuri pot fi preparate și cu fructe, pentru a obține un gust dulce delicios (de exemplu, banane, piersici și mere). Toate acestea sunt foarte hrănitoare, datorită conținutului bogat în fibre și au un efect depurativ care facilitează eliminarea toxinelor. Nutriționiștii sunt de părere că sucurile verzi constituie una dintre cele mai bune idei pentru un mic dejun sățios. Pe lângă varianta expusă, puteți introduce în meniu și pâinea integrală prăjită, cu avocado deasupra, tăiat în feliuțe.





Micul dejun ar trebui să fie cea mai importantă masă a zilei pentru toată lumea, pentru că oferă energia necesară pentru a vă putea desfășura activitățile zilnice. Specialiștii spun că există variante pentru această masă, sățioase și care nu îngrașă. De exemplu, ovăzul cu lapte vegetal este o variantă recomandată. Ovăzul vă oferă o cantitate mare de energie, este plin de substanțe nutritive și este bogat în fibre care contribuie la buna funcționare a tranzitului intestinal și care elimină toxinele din organism. În plus, acesta are proprietăți care relaxează sistemul nervos, ajutându-vă să ameliorați anxietatea. Puteți prepara un mic dejun simplu și hrănitor cu ovăz și lapte vegetal, cum ar fi laptele de soia, de orez, de migdale etc. Puteți să adăugați și vanilie sau scorțișoară, fructe uscate sau cacao.