Copilul acuză dureri de urechi? Otita poate fi de vină

Otita externă este o infecție bacteriană localizată la nivelul conductului auditiv extern și a pavilionului auricular. Aceasta se poate prezenta sub aspectul unui furuncul bine delimitat sau sub aspectul unui proces infecțios difuz, care se întinde pe toată suprafața conductului auditiv extern (afecțiune cunoscută sub denumirea de ureche de înotător, deoarece este frecvent întâlnită în rândul sportivilor care înoată în apele murdare). Atenţie, însă! Aceasta este o afecțiune care poate fi întâlnită la orice vârstă, dar este mult mai frecventă în rândul copiilor, a adolescenților și a adulților tineri. Specialiştii spun că pot fi descriși câţiva factori favorizanți implicați în dezvoltarea procesului infecțios la nivelul urechii externe. Aceștia pot fi: fragilitatea tegumentului care învelește conductul auditiv extern și pavilionul auricular; leziunile apărute la nivelul pielii; pătrunderea murdăriilor din apă în interiorul conductului auditiv extern; rinita alergică; reacțiile de hipersensibilitate apărute în urma administrării locale a unor medicamente cu aplicare topică; anumite afecțiuni dermatologice etc.Bolnavii cu otita externă pot acuza: durere locală moderată intensă (otalgie severă); prurit auricular; apariția secrețiilor sero-purulente, urât mirositoare; hipoacuzie, determinată de tumefierea și obstruarea conductului auditiv cu secreții; pierderea auzului; tinitus; febră; senzația de presiune în urechi; senzația de urechi înfundate; eritem și edem localizat la nivelul urechii externe. Tocmai de aceea, examinarea aparatului auditiv este foarte greu de realizat. La inspecție poate fi observată prezența unui conduct auditiv extern congestionat, tumefiat, umed, acoperit de secreții purulente abundente.