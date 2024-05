Fiți ponderați și nu faceți excese la masa de Paște! Bucurați-vă de sărbători!

Peste doar trei zile vom sărbători Paștele, iar bucatele alese, preparatele tradiționale vor exista, cu siguranță, în toate casele. Pentru că sărbătorile pascale sunt adesea asociate cu un consum abundent de alimente și cu trecerea bruscă de la alimentația de post la cea animalieră, este foarte important să știți cum să combinați alimentele în această perioadă.Specialiștii susțin că excesele alimentare pot provoca acutizarea bolilor cronice, în special a celor digestive, precum gastrite, colecistite, pancreatite, indigestii sau constipații, dar, în același timp, pot crea un teren favorabil pentru dezvoltarea și agravarea bolilor netransmisibile, precum diabetul zaharat sau bolile de inimă, datorită riscului acumulării kilogramelor în plus, dar și a variațiilor accentuate ale glicemiei. Tocmai de aceea, ei avertizează populația să consume cu maximă prudență toate bunătățile, pentru că orice exces de ouă, cozonac, friptură de miel, drob etc, vă pot afecta grav sănătatea. Așadar, consumați cantități mici din fiecare aliment pentru a avea o digestie corespunzătoare. De exemplu, friptura de miel trebuie consumată, neapărat, alături de legume verzi (spanac, salată, ștevie) și nu alături de cartofi sau alimente făinoase.Pentru populația generală, medicii constănțeni au niște sfaturi extrem de utile pentru perioada sărbătorilor, de care ar trebui să țineți cont, dacă nu vreți să ajungeți la spital.Prof. univ. dr. Doina Catrinoiu, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța ne-a declarat următoarele: „Sfatul meu este să facem tot ce putem pentru a nu ajunge în această situație. Cu alte cuvinte, pentru persoanele cu diabet, aș recomanda, în primul rând, respectarea recomandărilor date de către medicii curanți, adică să nu profităm de aceste zile pentru a face abuzuri alimentare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Deci, prima recomandare ar fi să ne păstrăm decența, în ceea ce privește consumul alimentar, adică să mâncăm câte puțin din toate, excepție făcând produsele care sunt interzise persoanelor cu diabet. În al doilea rând, le spun tuturor să își facă testări frecvente, pentru măsurarea glicemiei”, a declarat, medicul, pentru „Cuget Liber”.În concluzie, sărbătorile trebuie să se caracterizeze prin mese fără excese de alimente, din punct de vedere cantitativ sau caloric, un consum mic sau moderat de alcool și mișcare între mese, pentru o digestie optimă. În plus, încercați să aveți un stil de viață sănătos și după terminarea Paștelui și, mai ales, să faceți cât mai multă mișcare. Această activitate crește oxigenarea la nivel muscular, iar efortul fizic devine de 2-3 ori mai eficient atunci când este realizat în natură.