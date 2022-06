Fructele de mare, recomandate persoanelor cu osteoporoză

În prezent, există diferite prezentări ale stronțiului folosit ca medicament. Potrivit site-ului dozadesanatate.ro, această substanță oferă mai multe beneficii sănătății oaselor, dar poate fi periculoasă în anumite circumstanțe. De exemplu, stronțiul este un metal moale găsit în natură sub formă de sulfat și carbonat. Acest element are caracteristici similare calciului și magneziului, așadar este capabil să se lege de țesuturile corpului uman. Poate ocupa poziția calciului în oase, încurajând dezvoltarea și creșterea. Oligoelementul poate fi găsit și în unele alimente. Fructele de mare sunt principala sursă animală. În plus, se găsește în cantități mici și în următoarele alimente: cereale, lapte integral, spanac, fasole, salată verde, țelină, cartofi, morcovi





În zilele noastre, osteoporoza este o boală osoasă responsabilă de mii de cazuri de fracturi de șold pe an, conform studiilor. Există, însă, mai multe opțiuni pentru tratamentul acestei afecțiuni și al complicațiilor sale. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că pierderea masei osoase și deteriorarea structurii osoase interne sunt semnele distinctive ale bolii. În acest sens, stronțiul este un oligoelement natural care poate fi stocat până la 99% în oase. De-a lungul anilor, acesta a fost folosit pentru a trata osteoporoza, dinții sensibili, durerile osoase și chiar cancerul de prostată.