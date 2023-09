Hipotensiunea nu are, neapărat, consecințe negative asupra organismului

Hipotensiunea reprezintă valoarea prea mică a tensiunii arteriale. Din fericire, la multe persoane, o tensiune scăzută nu are nicio consecință negativă, dar uneori acest lucru înseamnă că nu ajunge suficient sânge la creier, inimă și alte părți ale corpului. Efectele hipotensiunii depind de cauza și forma sa de manifestare, dar și de fiecare organism în parte.În principiu, tensiunea arterială scăzută poate avea diverse cauze. În numeroase cazuri, ea apare ca urmare a imposibilității organismului de a adapta tensiunea arterială suficient de rapid la nevoi - de exemplu, atunci când vă ridicați brusc în picioare. Potrivit dr. Ilinca Niţă, există și persoane care au tensiunea arterială constituțional scăzută, fără a avea vreo boală și de obicei nu au niciun simptom. Totuși, hipotensiunea poate fi datorată și unor boli. De exemplu, pierderile mari de sânge, anemiile, infecțiile severe sau infarctul pot cauza hipotensiune cu răsunet important în corp.Simptomele hipotensiunii pot include: amețeală, oboseală, greață, vedere încețoșată, leșin. În general, aceasta necesită investigații și tratament doar atunci când cauzează simptome sau există riscul ca acest lucru să se întâmple. Când este posibil, tratamentul bolii de bază este pe primul loc. Cu toate acestea, există măsuri care sunt recomandate de către medic pentru a evita episoadele de hipotensiune. Dintre acestea, creșterea aportului zilnic de lichide și suplimentarea cu sare a alimentației sunt eficiente pentru multe persoane. Când acestea nu reușesc să țină sub control simptomele, pot fi prescrise medicamente care cresc tensiunea arterială.„Valorile normale ale tensiunii arteriale sunt sub 120/ 80 mmHg. Primul număr semnifică tensiunea arterelor când inima pompează sânge (sistolică), iar al doilea, când inima se odihnește (diastolică). Este normal ca valoarea tensiunii să varieze pe parcursul zilei, în funcție de ce activitate faceți. De obicei, tensiunea arterială evoluează astfel: crește când faceți activitate fizică (dar la persoanele care fac sport regulat, tensiunea când se odihnesc este scăzută); crește când sunteți agitat, nervos, foarte activ; scade în timpul somnului; scade după masă. De asemenea, scade când stați în căldură sau aveți febră (vasele de sânge se dilată). Astfel, peste valoarea 120/ 80 mmHg sunt definite diferite grade de prehipertensiune și hipertensiune arterială. Hipotensiunea poate fi asimptomatică și fără semnificație, cauzată de boli cu evoluție acută (rapidă) sau de afecțiuni ori medicație cronică (pe termen lung)”, a precizat medicul.Cele mai comune cauze și tipuri de hipotensiune sunt: deshidratarea - pierderea excesivă de lichide (însoțită de consumul insuficient), prin piele (transpirație) sau tractul gastrointestinal (vărsături, diaree), care duce la scăderea volumului de sânge din vase. Acest lucru înseamnă că scade forța exercitată de sânge pe pereții arterelor și scade tensiunea arterială.Anumite medicamente - diuretice și alte medicamente administrate pentru hipertensiune, beta-blocante, antidepresive scad, şi ele, tensiunea arterială. De asemenea, câteodată, unele infecții severe duc la scăderea tensiunii arteriale. Mare atenţie! Aceasta poate fi un semn al gravității infecției.