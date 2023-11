Hrișca este o pseudo-cereală care nu conține gluten și este scăzută în grăsimi, având în compoziție o cantitate semnificativă de nutrienți, în raport cu numărul de calorii pe care le conține. Fiind o sursă bogată de fibre, aceasta are rol important în funcționarea sistemului digestiv. Având o valoare energetică mare, este foarte sățioasă. De asemenea, conține antioxidanți benefici pentru organism, de exemplu vitamina E, seleniu, acid fitic și acid fenolic. Printre proprietățile acestei plante se numără și cantitatea importantă de flavonoizi din compoziție. Aceștia sunt fitonutrienți care au rolul de a proteja împotriva bolilor, prin extinderea acțiunii antioxidanților și a vitaminei C.Printre cele mai importante beneficii pe care le are, hrișca scade nivelul de colesterol din sânge și nivelul tensiunii arteriale. De asemenea,poate fi consumată fără probleme de persoanele care au intoleranță la gluten (boala celiacă), deoarece nu conține gluten. În plus, datorită conținutului bogat în fibre și complexului de minerale, îmbunătățește digestia și contribuie la accelerarea procesului de recuperare a organismului în urma acțiunii diferiților factori de stres.Pentru că are în compoziție o cantitate mai mare de proteine per 100 grame decât majoritatea tipurilor de cereale, este o alegere excelentă pentru vegetarieni. Pe lângă acest beneficiu, proteinele din hrișcă includ aminoacizi esențiali, care oferă energie și ajută la recuperarea musculară în urma antrenamentelor fizice.