Principala cauză a papilomului bucal este sexul oral

HPV cu risc scăzut include viruși care provoacă leziuni considerate benigne, cum ar fi negii sau condiloamele. Determinarea tipului de virus prezent într-o leziune necesită analize de specialitate. Populația trebuie să știe că principala sursă de infecție cu HPV este actul sexual. Prin urmare, este clasificată ca boală cu transmitere sexuală (BTS). De fapt, este cea mai răspândită BTS virală din lume. Papilomul bucal, însă, este mai puțin frecvent decât cel din regiunea anogenitală, iar principala cauză este sexul oral. Acesta este, de fapt, o leziune mică situată pe limbă, palatul moale, uvulă, fren sau vermilion și are un aspect asemănător conopidei, având o culoare albă sau roz pal. În plus, există și alte căi de infecție, altele decât cele sexuale. De exemplu, la nou-născuți, canalul de naștere reprezintă cea mai importantă sursă de infectare. De asemenea, trecerea transplacentară și prin lichidul amniotic este o altă posibilitate. În afară de sexul oral, unii dintre factorii implicați în infecția cu HPV sunt următorii: începutul timpuriu al vieții sexuale, număr mai mare de parteneri sexuali, sex neprotejat, fumat, consum obișnuit de alcool etc.





La ora actuală, HPV este principalul factor de risc pentru cancerul de col uterin. Cu toate acestea, infecția cu papilomavirus a gurii este asociată și cu leziuni ale orofaringelui. Potrivit doc.ro, papilomavirusurile umane (HPV) fac parte din familia Papillomaviridae, care este capabilă să infecteze diferite specii. La om, au fost descrise peste 100 de tipuri de HPV, care afectează pielea sau mucoasele. Regiunea orofaringiană este una dintre principalele locații ale acestui virus în organism. De fapt, infecțiile de acest tip sunt tot mai dese în ultimii ani. HPV a fost clasificat în două mari grupe, în funcție de capacitatea oncogenă a leziunilor pe care le produce. Virușii cu risc ridicat sunt cei implicați în dezvoltarea cancerului.