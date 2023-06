Proiectul pilot de depistare a cancerului colorectal poate salva viața a 9 din 10 bolnavi

La Spitalul Județean Constanța se desfășoară, în aceste momente, o conferință de presă care are ca subiect Programul Național de Screening pentru Cancerul Colorectal.La eveniment sunt prezenți: şeful Direcţiei de Sănătate Publică de Sănătate Constanţa, Cristina Schipor, dr. Doina Tofolean, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universităţii "Ovidius", dr. Eugen Dumitru, manager de proiect, directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Ionuţ Cornel Ionescu şi alţi invitaţi de seamă.Directorul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ), Cristina Schipor a punctat, în cadrul evenimentului, importanța prevenirii unei eventuale patologii. „Știm foarte bine că este mult mai bine să prevenim, decât să tratăm o boală. Direcția de Sănătate Publică sprijină orice proiect care aduce un plus județului și pacienților. Proiectul a debutat în 2020, dar din cauza pandemiei, nu a putut fi forjat la maxim de la început. Cred că împreună trebuie să facem un efort de a atrage și alți medici de familie în acest proiect, pentru a vindeca mai mulți bolnavi. 9 din 10 pacienți pot fi vindecați dacă sunt diagnosticați la timp.În continuare, a luat cuvântul dr. Doina Tofolean, decan al Facultății de Medicină din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, declarând că „Universitatea Ovidius este onorată să facă parte din acest proiect. Sperăm ca acest program pilot de screening să se transforme într-unul național”.Potrivit doctorului Eugen Dumitru, manager de proiect, nu este deloc ușor. „În proiect sunt implicați mulți medici. Este o boală groaznică, dar îndeplinește toate criteriile unei boli de screening. Este absolut necesar un astfel de program de cancer colorectal. Atenție! Nimeni nu scapă de riscul acestei boli. Ne propunem să testăm pacienți din 6 județe ale țării. Avem o echipă complexă, experți care se ocupă cu grupul țintă, unii experți pe colectarea de date etc. Fără medicii de familie, 126 la număr, proiectul nu s-ar putea derula. Pe 1 iunie, aveam deja 20.633 pacienți pe listă. Cancerul colorectal reprezintă o problemă de sănătate publică majoră, deci România trebuie să adopte politici sanitare adecvate”, a explicat medicul.