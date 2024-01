Zincul are efecte benefice asupra stării de bine

Deși mulți dintre noi nu știm unde de unde ne putem lua zincul, acesta este foarte important pentru organismul nostru. Potrivit nutriționistului Luminița Catană, zincul este esențial pentru producerea serotoninei, un neurotransmițător denumit și hormonul fericirii.Orice formă de viață are nevoie de o doză de zinc, dar e important să știm că acesta trebuie preluat din alimente și uneori din suplimente. Niciun organism nu poate produce zinc.„Zincul este un catalizator pentru peste 100 de enzime diferite și intră și în sinteza ADN-ului (substanța care se găsește în componența fiecărei celule a organismelor vii și este esențială pentru identitatea fiecărui organism). Este important pentru dezvoltarea organismului și o bună funcționare a sistemului imunitar. De asemenea este necesar în stimularea producției de colagen, atât de necesar pentru păr, piele, unghii, pentru funcția hepatică, metabolismul glucidelor. Susține funcția tiroidei, relevant în sarcină, asigură o bună sănătate ochilor, are rol important în producția de testosteron și reglarea funcției de spermatogeneză”, informează specialistul.Serotonina este responsabilă de starea de bine, calitatea somnului, reglarea apetitului, reglarea anxietății și are rol efectiv în digestie. Iar zincul este important în procesul de vindecare a rănilor și în regenerarea celulară.Există o serie de plante care conțin zinc: spanacul, ovăzul, în general produsele integrale din cereale, semințele de in, cânepa, dovleacul, nucile caju, migdalele, lintea, fasolea și năutul. De asemenea, zincul se găsește în carnea roșie, în fructele de mare, în ouă, ciocolată și în diferite lactate.