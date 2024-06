Apă gratuită în restaurante, doar în lege! Unii patroni se zgârcesc și pentru cea de la robinet

O lege considerată de bun simț, promulgată în luna aprilie de președintele Klaus Iohannis, obligă restaurantele, cantinele și firmele de catering să ofere gratuit clienților apă potabilă. Clienții au fost încântați de faptul că intrăm astfel în rândul țărilor civilizate - că doar mai călătorim și vedem -, însă mare le-a fost mirarea când au primit refuzuri peste refuzuri din partea angajaților.







Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis și are ca obiectiv protejarea sănătății oamenilor prin asigurarea unei ape potabile de calitate.







Potrivit legii, apa potabilă se definește ca orice tip de apă, fie în starea sa inițială/naturală, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării alimentelor sau oricărui alt scop casnic atât în spații publice, cât și în spații private, indiferent dacă este furnizată prin rețelele de distribuție, din cisterne sau este îmbuteliată în recipiente.







Cum era de așteptat, patronii restaurantelor consideră că această lege ar putea să le ridice costurile, ba mai mult de atât, clienții ar putea profita de gratuitate.







De ce nu se respectă legea?







Pentru a observa mai bine această problemă am ales să mergem pe teren și să observăm în mod direct fenomenul. Am mers în două restaurante din Constanța, unul cu specific chinezesc, unul cu mâncare de tip fast-food și într-o cafenea. În momentul în care am cerut un pahar cu apă am fost surprinși să auzim trei răspunsuri diferite.

La magazinul cu specific chinezesc ni s-a spus că nu cunosc această lege, ba chiar mai mult, nici măcar nu au auzit de ea. „Nu știu doamnă despre această lege. Nu am auzit niciodată și nici șeful nu ne-a informat”, a spus angajatul restaurantului.







La cel de-al doilea restaurant ni s-a spus că patronul nu permite momentan așa ceva. „Șeful, din păcate, încă nu ne permite să vă oferim apă gratuit, trebuie cumpărată”, a declarat angajatul celui de-al doilea restaurant.







În cele din urmă, la cafenea, barmanul ne-a informat că apa de la robinet nu este potabilă și nu ne poate servi gratuit. „Apa noastră de la robinet nu este potabilă, ne pare rău”, a spus barmanul.







Prețul unei sticle de apă în cafenele, restaurante sau cantine poate începe de la opt lei și să depășească suma de 12-13 lei în unele localuri.







„Sunt de părere că această lege ar putea crește costurile pentru proprietarii de restaurante, în special pentru cele mici sau locale, care ar putea avea dificultăți în a-și menține profitabilitatea. De asemenea, aceasta ar putea duce la abuzul de consum gratuit de apă de către clienți, care ar putea rămâne mai mult timp la masă fără a comanda alte produse”, a declarat pentru „Cuget Liber” patronul unui restaurant din stațiunea Mamaia.







Se pot aplica sancțiuni?







În Monitorul Oficial este prezentată Legea nr.96/2024, iar la articolul 14, alineatul 4, litera D se specifică: „Este obligatorie furnizarea gratuită a apei potabile prin rețeaua de distribuție, pentru consumatorii din restaurant, cantine și servicii de catering”. Însă, în lege nu sunt încă prevăzute sancțiuni pentru restaurantele și cafenelele care nu le oferă clienților apă potabilă.







Iată un subiect care ar trebui să constituie temă de controale pentru inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța!