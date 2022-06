Aparatură performantă la Planetariul din Constanţa! "Vizitatorii vor putea vedea cerul ca pe un ceas"

Datorită reconfigurării sălii, înăuntru nu vor putea încăpea decât 41 de persoane. Întrebată care sunt, de obicei, reacţiile oamenilor la prezentările constelaţiilor şi bolţii cereşti, Simona Dobre a adăugat că acestea sunt extraordinare. „În primul rând, am observat, în cei 20 de ani de când sunt aici, emoţiile oamenilor când văd cerul. Au fost vizitatori care au plâns când s-a terminat demonstraţia. Unii ne-au spus că au fost profund impresionaţi de frumuseţea cerului, alte persoane, cu ochii împăienjeniţi de lacrimi, ne-au mărturisit că şi-au dat seama că s-au îndepărtat mult de ei înşişi. Alţii, în schimb, s-au identificat cu anumite informaţii pe care eu le-am prezentat, întrucât cerul are o strânsă legătură cu omul, iar unii au venit să-mi destăinuie dramele lor personale, deşi eu nu sunt psiholog, ci doar un muzeograf. Aşa că, iată, cerul îl ajută pe om să se deschidă, să capete mai mult curaj. Oricum, am sesizat că adulţii sunt mai interesaţi de cer, în ultima vreme. Vin să-l privească cu alţi ochi, să se regăsească pe sine şi vor să înveţe cerul”, a completat ea.





„Acest lucru înseamnă enorm pentru vizitatori, care vin la noi să vadă corpurile cereşti aşa cum se văd ele afară, sub cerul liber. Pe de altă parte, precizia pe care o are noul aparat de proiecţie în ceea ce priveşte distribuţia stelelor pe firmament este iarăşi foarte importantă, atât pentru vizitatori, cât şi pentru mine, omul care lucrează la Planetariu. Practic, el va putea vedea cerul ca pe un ceas, care ticăie perfect. Pe de altă parte, când vezi aşa ceva, te duce cu gândul că universul nostru nu este, nicidecum, un haos”, a subliniat ea.