Atenţie, angajatori! Noua versiune Reges/Revisal intră în vigoare de săptămâna viitoare

Inspecția Muncii anunță că, începând cu data de 10 aprilie 2023, angajatorii vor avea la dispoziție noua versiune Reges/Revisal. Astfel, de săptămâna viitoare, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, noua versiune Revisal vă dă posibilitatea de înregistrare a oricăror contracte suspendate, indiferent de normă (respectând temeiurile și regulile de suspendare) sau a oricăror contracte active cu normă întreagă, pentru un angajat acoperind următoarele scenarii: toate contractele unui angajat pot fi cu normă întreagă și suspendate; un contract cu normă întreagă poate fi activ, restul contractelor, indiferent de norma și de numărul lor, pot fi suspendate; un angajat poate să aibă un singur contract cu normă întreaga la același angajator sau mai multe contracte active cu normă întreagă la angajatori diferiți, cu respectarea prevederilor legale.De asemenea, se are în vedere raportul per salariat, care evidențiază reactivarea înregistrată în istoricul contractului, iar aceasta operațiune nu este ignorată în cadrul mecanismului de constituire a intervalelor de vechime etc.De reținut că lucrările de mentenanță necesare actualizării versiunii sunt programate în perioada 7- 8 aprilie, interval în care portalul Reges pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților va fi indisponibil. Atenție! Pentru actualizarea aplicației Revisal de către angajatori, este recomandat să se urmărească instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare și utilizare, ce urmează să fie publicate ulterior efectuării lucrărilor de mentenență pe site-ul Inspecției Muncii. „Încercăm, prin mijloacele tehnice pe care le avem la dispoziție, să menținem aplicația în pas cu toate modificările legislative, astfel încât să aibă o funcționalitate optimă, atât pentru angajatori, cât și pentru inspectorii de muncă. Proiectul Reges Online la care lucrăm acum va oferi servicii digitale de înaltă calitate cetățenilor, salariați și angajatori și va permite accesul acestora într-un sistem informatic centralizat. Am solicitat public și am primit deja propuneri concrete de îmbunătățire a actualei aplicații, astfel încât noul Reges să corespundă așteptărilor angajatorilor și celorlalți utilizatori”, a precizat inspectorul general de stat, Danteş Nicolae Bratu.