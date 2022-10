Aveţi o factură de plătit? Puteți merge și la Poștă!

Dacă aveţi facturi de plătit, trebuie să ştiţi că le puteţi achita inclusiv la ghişeele Poștei Române. La acest moment, în subunitățile poștale, aveţi posibilitatea de a plăti facturi emise de firmele de utilități, telefonie, internet, televiziune prin cablu etc. Tot aici se plătesc şi polițe de asigurare, taxe și impozite, ratele la credite și împrumuturi. În plus, cetăţenii pot fi ajutaţi să alimenteze un cont curent sau un card. Pentru cei care nu ştiu, în subunitățile poştale pot fi cumpărate coduri de reîncărcare pentru servicii preplătite (telefonie mobilă, televiziune prin satelit etc.) și poate fi achiziționată și rovinieta.