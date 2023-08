Cea de-a V-a ediție a forumului „Water loss Balkans” se apropie de start

Asociația Română a Apei în parteneriat cu RAJA SA Constanța și Turkish Society for Infrastructure and Trenchless Technologies vă invită în perioada 31 august - 1 septembrie 2023, la cea de-a V-a ediție a forumului „Water loss Balkans”, care se va desfășura la Pavilionul Expozițional Constanța. Potrivit reprezentanţilor instituţiei, ediția din acest an a forumului internațional va reuni profesioniști din domeniul apei, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, consultanți, antreprenori, dar și reprezentanți ai mediului academic interesați de îmbunătățirea performanțelor tehnice și manageriale ale sectorului. Totodată, evenimentul va oferi oportunitatea unui dialog constructiv privind modalități eficiente de gestionare a serviciilor de alimentare cu apă și de reducere a pierderilor de apă din rețelele de transport și distribuție.Punctul central al manifestării îl reprezintă Conferința Tehnico-Științifică Internațională cu tema „Reducerea pierderilor de apă - obligație sau sursă de venituri”, care va cuprinde și atelierul de lucru „Soluții IT relevante și rețele inteligente de apă”. În cadrul conferinței vor fi susținute 21 de expuneri de către participanți din Franța, Israel, Portugalia, Republica Cehă, Republica Moldova, Spania, Turcia, Țările De Jos (Olanda), Ungaria și România. De asemenea, se va organiza și o expoziție de specialitate care va oferi participanților ocazia de a se familiariza cu cele mai recente inovații și soluții în domeniul managementului pierderilor de apă.