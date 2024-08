Centrul de Transfuzii Constanţa, în suferinţă. "Donatorii de sânge merită un sediu nou"

În afară de sediul pe care şi-l doresc de foarte multă vreme, Centrul de Transfuzii se confruntă şi cu deficit de personal. De curând, după trei serii de concursuri organizate pentru postul de asistent medical, s-a reuşit angajarea unei persoane. În prezent, mai au vacant postul de medic specialist, de la medicină de laborator, dar pentru care nu a fost depus, încă, nici un dosar. Totodată, pentru a doua oară, va fi susţinut concursul pentru ocuparea unui post de biolog.





„Pe partea de laborator este cea mai mare criză de personal. De asemenea, pentru a organiza activitatea de distribuţie a componentelor sanguine către spitale, am mai avea nevoie de încă unul sau două posturi, astfel încât să existe program de 24 de ore din 24, ceea ce îşi doresc, de altfel, toate centrele de transfuzii din ţară, dar numai câteva lucrează în acest regim permanent. Cert este că oamenii sunt puţini şi a devenit chiar dificil de lucrat, atunci când o persoană se îmbolnăveşte, de exemplu. Deficitul de personal medical în transfuzii există şi în alte ţări, deci aceasta nu este o caracteristică a României. În ceea ce ne priveşte, din cei 18 angajaţi pe care îi avem, în ultimii patru ani, nu am avut niciodată toţi angajaţii la serviciu, din motive de sănătate sau datorită concediilor de creştere a copilului, aşa că am recurs la diferite soluţii, colaborări, prin prestări servicii. Acestea sunt soluţii care nu oferă, însă, siguranţă pentru menţinerea continuităţii activităţii, întrucât colaboratorii mai au şi alte servicii”, a adăugat medicul.











Ca şi colectă de la donatori, dr. Dobrotă a precizat că, luna trecută, au avut 1.045 de pungi, deci superioară celei din ultimii doi ani. „Ne îndreptăm spre atingerea obiectivului, din anii 2017 şi 2019, când am crescut foarte mult colectele mobile, am recoltat mult sânge în judeţ. Cererile sunt mari, în continuare. Ca şi până acum, cele mai multe solicitări vin de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Spitalul Municipal Mangalia. În acelaşi timp, au crescut cererile şi de la alte unităţi sanitare, precum OCH, pe fondul extinderii serviciilor medicale pentru oncologie şi hematologie. Cea mai mare nevoie este de sânge din grupele A şi O”, a încheiat şeful CRTS.