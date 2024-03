Vin să doneze sânge și îngheață așteptând. "Suntem ținuți la ușă până ies alți donatori"

Toate acestea în condiţiile în care, pentru a-şi putea desfăşura optim activitatea, conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine Constanţa a decis la începutul anului ca numărul de persoane care vor putea intra pe procedura de selecție în vederea donării de sânge să fie zilnic de maximum 60. Bineînţeles, se menține prioritizarea programărilor, a donatorilor care se prezintă la solicitarea CRTS Constanța și a donatorilor care donează prin afereză (o procedură prin intermediul căreia sângele unei persoane este trecut printr-un aparat care separă un anumit constituent și returnează restul în circulație).











Referitor la situaţia amintită, şeful centrului, dr. Alina Mirella Dobrotă, a precizat că, la ora actuală, au stocuri de componente sanguine, dar au nevoie zilnic de donatori. În primul rând, pentru că pacienţii au nevoie de siguranţa tratamentului transfuzional. Or, această siguranţă, pentru a fi menţinută, impune foarte multă acurateţe şi rigoare în activitate. Dr. Dobrotă are cunoştinţă de nemulţumirile oamenilor. De exemplu, a precizat managerul, într-o sesizare, un cetăţean a reclamat faptul că, după ce a ajuns la sediul CRTS, a fost nevoit să aştepte 20 de minute afară. În replică, medicul şef al Centrului de Transfuzii spune că holul de la intrare este foarte mic, iar acolo încap circa 10-12 persoane, fără a sta lipite una de alta. Ca urmare, inevitabil, dacă sunt venite mai multe persoane, în acelaşi interval de timp, o parte vor aştepta afară şi vor intra pe măsură ce se va elibera acel hol de la fişier. „Acesta este spaţiul disponibil în judeţul Constanţa. Degeaba sunt nemulţumiţi, pentru că acesta este spaţiul. Vizavi de faptul că nu au unde să îşi parcheze maşinile, cu problema aceasta ne confruntăm din anul 2012. Avem adrese trimise la primărie şi avem nenumărate sesizări de la donatori pe aceeaşi temă. Nici noi nu avem unde să parcăm maşina centrului. Fac mereu hârtii fără sens. Toată lumea zice: aveţi dreptate, dar nu s-au găsit soluţii. La un moment dat, am primit o adresă că ni se pun la dispoziţie trei locuri de parcare, iar după o lună au venit alţii, au vopsit cu verde locurile şi au montat staţia de încărcat maşini electrice. Toate acestea sunt nişte chestii cronice, care s-au perpetuat, pur şi simplu pentru că persoanele responsabile ignoră subiectul. Nu este firesc să ni se ceară să mai facem o altă adresă, în condiţiile în care am făcut multe alte adrese către Confort Urban, conform recomandărilor lor. De asemenea, am depus solicitări la Primăria Constanţa, dar se pare că cei care gestionează această parcare au nişte dificultăţi în a găsi soluţii. Ne dorim să vină cineva să discute cu noi şi să ni se aloce trei-cinci locuri de parcare pentru donatorii de sânge”, a declarat dr. Dobrotă, pentru „Cuget Liber”.





Zi de zi, personalul centrului se confruntă cu aceeaşi situaţie: oameni care vor să doneze cât mai repede şi să plece. Din păcate, acest lucru nu este posibil, fiecare trebuind să parcurgă absolut toate etapele premergătoare actului de donare. Aşa cum era de aşteptat, aglomeraţia din centru a condus la un val de alte nemulţumiri din partea cetăţenilor. „Vineri, am venit la centru, la ora deschiderii acestuia, cu speranţa că lucrurile se vor mişca mai repede, dar ne-am înşelat. Am fost ţinuţi la uşă, pentru că înăuntru se aflau alte persoane care veniseră tot pentru donare. Drept urmare, am stat în frig şi ne-am aşteptat rândul, pentru că altă soluţie nu aveam”, ne-a declarat Marian L. „Este încă frig afară, dar noi trebuie să aşteptăm la 6-7 grade Celsius până ies alţi donatori. Unii intră, alţii ies. Nu avem loc toţi în incintă, pentru că spaţiul este prea mic”, a adăugat Marinela S.