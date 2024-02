Donatori există, dar şi nemulţumiri. "Nu este normal să stai în frig până intri în sala de recoltare"

Aglomeraţia din centru a condus, bineînţeles, şi la un val de alte nemulţumiri. „Am venit să donăm sânge şi vom dona. Că trebuie să aşteptăm până ne vine rândul, şi asta am înţeles, doar că este greu să stai afară, în frig, atunci când vremea este rece, din cauza spaţiului neîncăpător din sala de aşteptare. Nu este normal să stai în frig până intri în sala de recoltare”, ne-a declarat Andra L. „Când este mai cald, este chiar plăcut să stai afară, dar când mercurul din termometre coboară sub zero grade, atunci, toată lumea ar vrea să rămână înăuntru, nu să stea pe afară, să fie chemaţi”, a adăugat bărbatul.





Pentru a-şi putea desfăşura activitatea în condiţii optime, conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanţa a luat decizia ca numărul de persoane care vor putea intra pe procedura de selecție în vederea donării de sânge să fie zilnic de maximum 60. Desigur, se menține prioritizarea programărilor, a donatorilor care se prezintă la solicitarea CRTS Constanța și a donatorilor care donează prin afereză (o procedură prin intermediul căreia sângele unei persoane este trecut printr-un aparat care separă un anumit constituent și returnează restul în circulație).





Referitor la deficitul de personal, a precizat şeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă, acesta trenează din anul 2006. Angajaţii speră, însă, că în perioada următoare le vor mai veni şi alţi colegi noi. Cert este că, chiar dacă se suplimentează numărul de posturi, procedurile de concurs sunt de durată şi rămâne de văzut dacă aceste posturi se ocupă sau nu, în cele din urmă. „Centrul are în organigramă 25 de posturi, dar 4-5 din acestea sunt libere. Pentru un post de asistentă avem procedura de angajare în derulare, dar avem personal cu probleme de sănătate, în concediu de creştere a copilului. Deci, lipsa personalului este resimţită cel mai tare în rândul asistentelor medicale. Oricum, cred că deficit există în majoritatea centrelor de transfuzii. Constanţa are un deficit cronic de normare, de peste 15 ani, dar activitatea nu a fost afectată, câtă vreme au existat angajaţi care au înţeles care este misiunea instituţiei, numai că aceşti angajaţi se îndreaptă spre pensionare şi cei care vin după ei nu au aceeaşi înţelegere şi nu pot fi obligaţi. Foarte îngrijorător este şi că, atunci când am mai avut concursuri de angajare, am observat că nivelul de pregătire este foarte slab. De exemplu, am avut candidaţi care au obţinut la teste şi nota 2, 3, 5. Aceştia trebuie să înţeleagă că examenele se iau în serios, pentru că, dacă ei se duc să citească doar testele grilă de pe internet, acele teste nu le asigură cunoştinţele necesare. Referitor la spaţiul care nu corespunde, am putea fi nevoiţi să reducem numărul de donatori, pentru că nu avem alte soluţii. În plus, este şi perioada de viroze, nu avem voie să permitem înăuntru accesul mai multor persoane”, a declarat directorul, pentru „Cuget Liber”.





Cu toate acestea, donatorii sunt răbdători şi aşteaptă, pentru că, pe de-o parte, vor să îşi ajute semenii, dar în acelaşi timp vor să intre şi în posesia tichetelor menţionate. Din această cauză, cadrele medicale îşi cer scuze pentru această situație și îi roagă pe cei care li se adresează să înțeleagă situaţia, asigurându-i că îşi dau tot interesul pentru a prelua absolut toţi pacienţii. Totuşi, există o problemă: deficitul de personal medical și administrativ, precum și spațiul neadecvat nivelului crescut al activității din această perioadă.