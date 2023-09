Centrul de Transfuzii funcţionează într-un spațiu care nu mai corespunde cerințelor. "Totul este la limită!"

În afară de numărul redus de donatori, centrul de transfuzii constănţean se mai confruntă cu două probleme, care trenează de ani de zile şi nu s-a găsit rezolvare pentru ele până acum. „De aproximativ 11 ani de zile suntem în imposibilitatea de a obţine un număr de locuri de parcare, special alocate centrului nostru, pentru donatori, pentru maşinile instituţiei. În ultimii ani, am făcut tot felul de adrese, am vorbit şi cu domnul primar, care este de acord că acest lucru este necesar, dar care ne-a orientat către Confort Urban, pentru că ei le gestionează. Ca urmare, cei de la Confort Urban trebuie să găsească soluţia pentru ca donatorii să poată parca maşinile în mod gratuit. Problema noastră cea mai mare este, însă, un sediu nou, care să permită dezvoltarea activităţilor pe care le desfășurăm. La un moment dat, ni s-a spus chiar că am putea funcționa în locul fostei secții DV, dar nu este o chestiune sigură. Acel spațiu ar fi suficient, cu condiția să fie renovat, nu doar igienizat. Se poate face un sediu nou și în sistem modular, unde să putem funcţiona. Facem tot posibilul să ne descurcăm în acest spațiu şi, într-o oarecare măsură, şi reuşim pentru că, de 20 de ani, de când am preluat conducerea centrului, am gândit niște circuite funcționale. Totuşi, de câțiva ani, spațiul nu mai permite nici măcar instalarea unor echipamente de capacitate mare, în zonele în care ar trebui să fie instalate, motiv pentru care le-am dus în alte zone. Acest spațiu nu permite instalarea tuturor echipamentelor pe care le avem deja, precum și a celor pe care sperăm să le achiziționăm în anii următori. Deci, totul este la limită. Nu putem dezvolta activitatea, donatorii se mai supără şi ei că nu au loc suficient. În concluzie, este un spațiu care nu mai corespunde de 5-8 ani, de când am mai primit echipamente, nu mai permite respectarea tuturor circuitelor și instalarea lor acolo unde ar trebui. A crescut numărul aparatelor medicale, dar spațiul a rămas același. Când s-a făcut proiectul pentru spitalul nou de pediatrie, s-ar fi putut lua în calcul și centrul de transfuzii, dar acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat medicul pentru „Cuget Liber”.





Între timp, ca şi până acum, donările de sânge se vor face la aceeaşi adresă, de pe strada Nicolae Iorga nr. 85. Dacă nu aveţi timpul necesar în cursul săptămânii, cadrele medicale vă aşteaptă şi în ultima sâmbătă din lună, între orele 8:00 şi 13:00. Ca şi până acum, donatorii trebuie să aibă maximum 65 de ani şi, obligatoriu, să nu fi suferit de hepatită, TBC, sifilis, ulcer, epilepsie, diabet zaharat sau boli de inimă. În privinţa avantajelor pe care oamenii le au de pe urma donării, acestea au rămas neschimbate. Donatorii vor primi şapte tichete de masă, o zi liberă la locul de muncă, în ziua donării, în cazul donatorilor salariaţi, sau o zi de scutire de la frecvenţă în ziua donării în cazul elevilor, studenţilor şi militarilor. În plus, li se decontează cheltuielile de transport în comun între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde se efectuează donarea de sânge.





De exemplu, în ultima săptămână, numărul de donatori a fost mai mic. Doar 25-30 de persoane le-au călcat pragul zilnic. „Noi am avut stocuri mari strânse, în ultima perioadă, după incendiul de la Crevedia şi am avut rezerve suficiente de sânge, cu excepţia trombocitelor, bineînţeles. Din păcate, rezervele se vor termina. Nu suntem în pericol acum, dar ele vor continua să scadă, motiv pentru care este nevoie să se ajungă la aproximativ 40 de donatori pe zi”, a subliniat şeful CRTS, dr. Alina Mirella Dobrotă.