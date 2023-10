CFR Călători: Trecerea la ora de iarnă nu modifică mersul trenurilor în vigoare în noapte de sâmbătă spre duminică

Reprezentanții CFR Călători au transmis vineri, 27 octombrie, că trecerea la ora Europei Orientale nu modifică mersul trenurilor în vigoare.

Ținând cont că şi în ţările vecine trecerea la ora de iarnă se face în aceeaşi zi, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după graficele din mersul de tren în vigoare.







„În noaptea de 28/29 octombrie 2023, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale.







Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinați”, a anunțat CFR Călători.







În ultimul weekend din luna octombrie, 28-29 octombrie, România va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date cu o oră înainte, ceea ce înseamnă că ora 04:00 va deveni ora 03:00.

De asemenea, odată cu acest fenomen vom avea parte și de cea mai lungă zi din an (25 de ore) duminică, 29 octombrie.







România trece la ora de vară în fiecare an în luna martie a anului respectiv, iar apoi trece la ora de iarnă în luna octombrie, având ca scop conservarea energiei. După schimbarea orei, diferența dintre ora României și Timpul Universal (GMT) va fi de doar două ore, și nu de trei cum este în timpul verii.