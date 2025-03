Constanța turistică 2025. Moscheea "Carol I", măcinată de o degradare avansată

Clădirea se compune din două părţi: o curte interioară cu două portice, în care credincioşii se pot adăposti şi unde îşi pot începe rugăciunea, şi moscheea propriu-zisă, a cărei suprafaţă totală este de 450 m.p., numai înălţimea cupolei având 25 de metri.





Și pentru că degradarea ei este vizibilă, se pare că veştile sunt din ce în ce mai bune pentru soarta ei. „Sperăm ca până la sfârşitul anului, cu sprijinul Primăriei Constanţa, să începem lucrările la moscheea «Carol I», pentru că aceasta se degradează pe zi ce trece tot mai mult. Acest lăcaș de cult este o emblemă a municipiului Constanţa. La acest moment, este deschisă, se oficializează şi slujbe, mai ales acum, când ne aflăm în luna sfântă a Ramazanului. Ceea ce ne interesează este să o reabilităm cât mai repede, iar discuţiile pe care le-am avut în ultima perioadă mi-au dat încredere că vom demara lucrările. Această moschee face parte din patrimoniul naţional, din patrimoniul judeţului Constanţa. Este un simbol al comunităţii noastre şi, nu în ultimul rând, a fost construită de un rege creştin, Carol I, şi dăruită comunităţii musulmane. De aceea, am considerat că este datoria noastră, dar şi a autorităţilor de a păstra acest lăcaş de cult”, a declarat muftiul Cultului Musulman din România, Iusuf Muurat, pentru ziarul „Cuget liber”.







Acesta a precizat că există pericole mici, dar nu pot închide moscheea, pentru că sunt foarte multe persoane care vor să vină s-o viziteze. Da, când aceasta va intra în reparaţii capitale, este clar că va fi închisă. „Ne confruntăm, în continuare, cu căderi de tencuială. De aceea, insistăm pe o intervenţie cât mai rapidă, pentru a asigura accesul enoriaşilor, în condiţii de siguranţă. Vrem s-o consolidăm, pentru că, pe măsură ce trece timpul, starea de degradare avansează. Problemele principale sunt la intrarea în edificiu. Noi am încercat să înlăturăm tencuiala căzută, dar pot cădea oricând şi alte bucăţi. Nu putem s-o mai lăsăm în această stare, s-o abandonăm. Vizitatorilor, când vin, trebuie să le oferim un peisaj plăcut, să admire frumuseţea moscheei, nu să vadă găurile. Mulţi admiră şi covorul din incintă, care este unic în Europa, adus de la Ada Kaleh, lucrat în stil manual. Şi acesta va fi recondiţionat, concomitent cu lucrările de reabilitare a moscheei”, a mai spus muftiul.





Frumoasa moschee din vecinătatea Pieţei Ovidiu se degradează văzând cu ochii, motiv pentru care lucrările de reabilitare sunt absolut necesare. Aceasta a fost construită din ordinul Regelui Carol I şi s-a ridicat pe locul unui alt edificiu, ridicat între anii 1910 - 1913. Tipologia sa a adoptat pe rând, aspect balcanic (pridvor de lemn, straşină cu saciak, olană, predominanţa plinului), un model derivat din planimetria sanctuarului Kaaba (Casa lui Allah, spre care se orientează zilnic cele cinci rugăciuni canonice), o planimetrie care şi-a propus să se integreze, prin elemente eclectice - otomane, bizantine, naţionale - în căutările moderne, neo-otomane.