Debitul Dunării, în scădere, în următoarele zile

Potrivit prognozei emise de specialiştii Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi relativ staţionar, la 4.200-4.300 metri cubi pe secundă (mc/s) în următoarele zile, apoi în scădere, până la valoarea de 4.000 mc/s, situându-se sub media multianuală a lunii iulie (5.350 mc/s). În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere. Pentru luna iulie, prognoza debitelor medii pe Dunăre la intrarea în ţară este de 5.350 mc/s, în timp ce maximele sunt estimata la 6.000 mc/s, iar minimele la 3.500 mc/s.În ceea ce priveşte râurile din România, până la data de 15 iulie, debitele medii zilnice vor fi în scădere, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurilor mari, unde vor fi în creştere prin propagare. În partea a doua a intervalului, debitele vor fi relativ staţionare pe râurile din estul şi sud - estul ţării şi în scădere pe celelalte râuri.Hidrologii avertizează că pe toată durata intervalului de prognoză, sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă.Astfel, în luna iulie, regimul hidrologic se va situa peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice. De asemenea, regimul hidrologic va fi între 30-50% din mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Vedea, Buzău, Putna, Trotuş mijlociu şi inferior, pe cursul Siretului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Sucevei şi Moldovei şi pe râurile din Dobrogea şi sub 30% din normalele lunare pe râurile din bazinele hidrografice ale Râmnicului Sărat şi Bârladului şi pe afluenţii Prutului.