Dezvoltarea competenţelor digitale ale angajaţilor, o prioritate pentru Inspecția Muncii

Potrivit Inspecţiei Muncii, începând de luna aceasta, a fost lansat în procedura de achiziție publică, Proiectul pentru achiziţionarea de servicii de formare şi conexe în vederea dezvoltării competenţelor digitale. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea competenţelor digitale ale personalului propriu, ceea ce reprezintă o prioritate pentru Inspecția Muncii, ca premisă esenţială pentru digitalizarea serviciilor publice şi a operaţiunilor interne, măsură complementară pentru implementarea e-guvernării. Totodată, aceasta are un impact major asupra optimizării întregului sistem de management al resurselor umane din administraţie şi va contribui semnificativ la îmbunătăţirea eficienţei instituţiilor, domeniul tehnologiei informatice fiind unul dintre domeniile funcţionale transversale strategice ale statului.Reprezentanţii instituţiei au precizat că obiectivul general al Planului național de redresare și reziliență este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. Astfel, contractul are ca obiect achiziţionarea de servicii de formare şi conexe în vederea dezvoltării competenţelor digitale a 1.982 persoane, funcţionari publici și personal contractual din cadrul Inspecției Muncii și a inspectoratelor teritoriale de muncă în contextul noilor tehnologii şi al transformărilor digitale. Totodată, se are în vedere formarea personalului Inspecției Muncii, care va contribui la creşterea nivelului competenţelor digitale în administraţia publică din România și, implicit, la succesul implementării acțiunilor care vizează digitalizarea serviciilor oferite beneficiarilor.