Directorul RAJDP Constanţa, Aurelian Acsinte: "Unii angajați sunt într-o stare permanentă de lehamite"

ÔÇ×Principalele probleme cu care ne confrunt─âm: ├«n primul r├ónd, nu exist─â un management al documentelor, nu exist─â proceduri operative, analize financiare ┼či nu exist─â nimic digitalizat. De ce? Pentru c─â nu au fost f─âcute niciodat─â. ├Än momentul ├«n care am ├«nceput s─â fac acest lucru, eu fiind numit director abia pe 24 decembrie 2021, oamenii au considerat c─â exagerez ╚Öi este mai bine s─â func╚Ťion─âm cu registrele de un metru p─âtrat ╚Öi creionul chimic de pe vremea lui Ceau╚Öescu. ├Än plus, la RAJDP nu exist─â un control inter-managerial, totul este f─âcut pe h├órtie. Este o iner╚Ťie individual─â, ├«mp─âm├óntenit─â ╚Öi, dac─â le ar─â╚Ťi c─â lucrurile pot func╚Ťiona ╚Öi altfel, nu e┼čti privit bine, nu se poate. Am ├«nceput s─â sun chiar la Curtea de Conturi, s─â fac─â inclusiv un control, pentru c─â nu mai pot avea ├«ncredere ├«n unii angaja╚Ťi. Nu spun c─â oamenii sunt incompeten╚Ťi, dar unii sunt ├«ntr-o stare permanent─â de lehamite ┼či se pare c─â a╚Öa lucreaz─â cel mai bine. Desigur, angaja╚Ťii au cerut ╚Öi major─âri de salarii, dar eu nu sunt de acord s─â le dau, neav├ónd indicii de performan╚Ť─â reali. Mai mult dec├ót at├ót, pentru c─â sunt f─âcute ni╚Öte achizi╚Ťii pe care eu nu ├«n╚Ťeleg cum se realizeaz─â, am ├«nceput s─â fac ni╚Öte comisii de cercetare disciplinar─â, pe care eu le v─âd normale, pentru a vedea unde sunt probleme. Aten┼úie, ├«ns─â! Cercetarea disciplinar─â nu ├«nseamn─â c─â dau un om afar─â, ci c─â am depistat o gre╚Öeal─â ╚Öi trebuie ├«ndreptat─â eroarea respectiv─â, dar ace╚Öti oameni sunt apocaliptici. Dac─â le ar─â╚Ťi lumini╚Ťa de la cap─âtul tunelului, ei ├«ncearc─â s─â te conving─â, de fapt, c─â este trenulÔÇŁ, a declarat directorul, pentru ÔÇ×Cuget LiberÔÇŁ.



Ce se întâmplă cu achiziţiile?





De asemenea, afirma╚Ťiile cu privire la faptul c─â vremea este frumoas─â ╚Öi sta╚Ťia de asfalt nu este ├«nc─â pus─â ├«n func╚Ťiune ┼či c─â nu se d─â drumul documenta┼úiilor de achizi╚Ťii de piese materiale ┼či servicii sunt nefondate, precizeaz─â managerul. ÔÇ×Acestea nu numai c─â sunt nefondate, dar sunt ┼či autoincriminatorii, at├ót timp c├ót activitatea de achizi╚Ťii ├«n cadrul regiei nu se desf─â╚Öoar─â conform unei proceduri care s─â reglementeze modalitatea ╚Öi termenul de solu╚Ťionare a tuturor documentelor parte component─â a dosarului de achizi╚Ťie. Mai departe, modul de lucru genereaz─â mari ├«nt├órzieri ├«n procesul de achizi╚Ťie, relu─âri repetate de proceduri. Mai mult dec├ót at├ót - a subliniat managerul -, ├«n mod repetat documenta╚Ťiile nu con╚Ťin toate elementele obligatorii ├«n ceea ce prive╚Öte respectarea prevederilor legale sau con╚Ťin date eronate, iar procedurile sunt contestateÔÇŁ, a explicat acesta.





├Än ceea ce prive┼čte autovehiculele ┼či utilajele de construc┼úii defecte, unele dintre ele se afl─â ├«n repara┼úii, conform rapoartelor cerute ┼či ata┼čate, din anul 2020, 2021, iar cele care se afl─â ├«n repara┼úie din lunile martie, aprilie, mai nu au fost diagnosticate ├«n perioada de iarn─â ori au fost reparate cu piese ieftine, piese second- hand sau piese after market. Acsinte a ad─âugat c─â exist─â referate de necesitate din luna ianuarie ├«n privin┼úa pieselor care nu au fost achizi┼úionate nici p├ón─â ├«n prezent. De asemenea, exist─â o peti┼úie semnat─â de 44 de salaria┼úi, care semnaleaz─â diferite probleme. ÔÇ×Este interesant cum aceast─â peti┼úie a fost ├«ntocmit─â dup─â ce am ├«nceput implementarea monitoriz─ârii, evalu─ârii ┼či controlului activit─â┼úii ┼či este semnat─â exact de persoanele care fac subiectul unei comisii disciplinare aflate ├«n curs de desf─â┼čurare, persoane c─ârora li s-au solicitat rapoarte de activitate, note justificativeÔÇŁ, a completat directorul.





Mai grav, a mai spus el, la acest moment, ├«n cadrul RAJDP Constan╚Ťa, cele mai multe standarde obligatorii nu sunt implementate, iar cele c├óteva elaborate anterior necesit─â o revizuire considerabil─â. ├Än scopul de a debloca situa╚Ťia constatat─â, prin decizia directorului general a fost constituit─â, de cur├ónd, o nou─â comisie de monitorizare, coordonare ╚Öi ├«ndrumare metodologic─â a implement─ârii ╚Öi/sau dezvolt─ârii sistemului de control intern/managerial.





Drept urmare, conducerea a implementat o strategie prin care se dore╚Öte refacerea ├«ntregii re╚Ťele de drumuri jude╚Ťene, grav afectate de lipsa investi╚Ťiilor din ultimii ani. De cur├ónd, ├«ns─â, mai mul┼úi angaja┼úi au avut o pozi╚Ťie dur─â fa╚Ť─â de actuala conducere, c├ót ┼či la adresa CJC. Ce se ├«nt├ómpl─â, de fapt, la RAJDP Constan┼úa? Directorul regiei, Aurelian Acsinte, sus╚Ťine c─â dup─â implementarea organigramei ╚Öi ├«n urma unei analize am─ânun╚Ťite a constatat necesitatea unei reg├óndiri a acesteia, raportat la nevoile regiei, fapt pentru care a procedat la demararea revizuirii tuturor documentelor de reglementare. Aici ne referim la organigram─â, statul de func╚Ťii, procedurile opera╚Ťionale etc, astfel ├«nc├ót acestea s─â fie corelate at├ót ├«ntre ele, c├ót ╚Öi cu specificul activit─â╚Ťii, pentru a fi eliminate orice fel de disfunc╚Ťionalit─â╚Ťi.