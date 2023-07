FOTO. Ministrul Economiei, prezent la Constanța: Am venit să vad care sunt problemele pe litoral, astfel încât să găsim soluții

Ministrul Economiei:







"Întotdeauna în turism avem nevoie de servicii bune, de servicii de calitate. Atunci când alegem un sejur pe litoralul românesc avem nevoie de spații de cazare pe de o parte, dar în același timp avem nevoie și de servicii, și de distracție, și de relaxare, Aqua Magic face din acest concept al stațiunii Mamaia, ne-am obișnuit cu el de 20 de ani și deja a ajuns o emblemă. Conceptul de Aqua Park s-a dezvoltat în foarte multe orașe din România, ceea ce înseamnă că acest concept care a fost exportat la nivelul țării este un program de relaxare pentru turiști. Am venit astăzi pe litoral pentru că există Comandamentul pentru vară organizat de cei de la ANPC, care sunt în coordonarea Ministerului Economiei îl au pe litoral de la deschiderea sezonului și până la final, să văd exact care sunt problemele cu care se confruntă, să pot apoi vorbi cu reprezentanții patronatelor, cu proprietarii hotelurilor, ai operatorilor din turism, astfel încât să găsim soluții pentru problemele pe care încă le are litoralul românesc, pentru că ne dorim să fim acea destinație în care turiștii români și străini să fie cât mai prezenți, mai ales cei străini să revină, pentru că am constatat că sunt tot mai puțin prezenți. Și atunci împreună cu operatorii trebuie să știm să facem acea parte de reclamă, de publicitate, destinației turistice litoralul românesc, să țintim zonele unde avem potențial. Cunosc litoralul românesc, am apucat să merg până la Năvodari, sigur că îl privesc cu alți ochi față de cum făceam înainte ca turist...", a spus ministrul, la Constanța.



Reamintim că, într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei își anunța încă de ieri prezența la malul mării:



"Trenul reprezintă o opțiune foarte bună atunci când alegi ca destinație litoralul românesc. Un tren interregio din Gara de Nord, București ajunge la Constanța în mai puțin de două ore și jumătate. Astăzi, pentru că se efectuează lucrări de întreținere la podul de la Cernavodă, durata drumului cu mașina este mai mare. Trenul cu care călatoresc este curat, sigur și cu toate locurile ocupate. Mâine voi fi la comandamentul litoral al ANPC-ului pentru a vedea litoralul românesc cu ochii celor care controlează, vor urma apoi întâlniri cu operatorii din turism. Îmi doresc să oferim condiții cât mai bune pentru ca litoralul românesc să fie destinația de vacanță aleasă de către turiștii români și străini", este mesajul oficialului.