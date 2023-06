Dezolant, Vila Elena, la 100 de ani, în ruină. Arhitecții dobrogeni fac promisiuni

Viorica G. a auzit, în urmă cu câţiva ani, că imobilul aparține filialei Dobrogea a Ordinul Arhitecților din România, care promitea că o va reabilita, iar Vila Elena urma să primească numele de Casa Arhitectului. Mai mult decât atât, a fost chiar organizat un concurs de idei pentru identificarea unei soluții pentru restaurarea clădirii, doar că lucrurile s-au mişcat extrem de încet.



Unii cetăţeni au impresia că îşi pot arunca gunoaiele oriunde





Este adevărat, arhitecţii de la malul mării au reuşit să o salveze, nu s-a construit în locul ei un bloc, de exemplu, dar le-a fost foarte greu să meargă mai departe, din cauza lipsei finanţelor. De când au preluat-o, au curățat periodic curtea de gunoaiele aruncate de vecini, au scos de acolo basculante întregi de moloz și gunoaie, dar nu este suficient, în opinia oamenilor.



Este mare păcat că o clădire atât de frumoasă nu este pusă în valoare aşa cum ar trebui. Nu mai spunem că şi nesimţirea locuitorilor din blocurile ce o înconjoară atinge cote maxime. În continuare sunt aruncate gunoaie în zonă, deşi pubelele se află la doar câţiva paşi de ei. Nu contează… Chiar zilele trecute, un vecin îşi aruncase un fotoliu vechi lângă gardul Vilei Elena, iar un altul îşi „uitase” punga cu resturi menajere tot lângă ea. Cu toate acestea, sunt mulţi care încă mai speră că această clădire îşi va relua strălucirea de odinioară şi nu se va distruge mai mult de atât.





„Ştiu de la bunicul meu că clădirea a fost construită în secolul XX, dar cum o parte dintre documentele din timpul Primului şi celui de-al Doilea Război Mondial nu mai există, nu se cunosc informaţii sigure despre istoricul clădirii. Am auzit că aceasta s-ar întinde pe o suprafață de 633 mp și şi că l-ar fi avut ca prim proprietar în perioada interbelică pe Tache Manicatide, cel care i-a şi dat numele de «Vila Elena»”, a adăugat un alt constănţean.





Potrivit arhitectului Radu Cornescu, imobilul poate fi catalogat ca având un stil eclectic. „Noi o să conservăm clădirea aceasta şi o să îi facem şi o extindere. Nici nu ne gândim să o lăsăm în ruină. Am avut nişte probleme de-a lungul timpului, inclusiv de buget, care acum sunt pe terminate. În mare, am cam rezolvat toate problemele şi trebuie să facem schimbarea de destinaţie prin PUZ, iar după aceea vom înainta autorităţilor locale proiectul pentru autorizaţie de construcţie. Vila este construită în stil eclectic, deci înseamnă că a împrumutat elemente ornamentale din alte stiluri. Are ferestre destul de mari şi luminoase, în partea superioară curbate, partea de jos este făcută cu placaj de piatră. După reabilitarea ei, vrem să ne mutăm în ea, pentru că acum Ordinul Arhitecților își desfășoară activitatea într-un spațiu închiriat, mic”, ne-a declarat acesta.





Peisajul este unul trist, nuanţat în tonuri sumbre, dat fiind faptul că această casă continuă să se degradeze pe zi ce trece. La ora actuală, imobilul aparține filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților, care face eforturi să o reabiliteze, după care vrea să se mute în ea, să aibă sediul la această adresă. Pentru că nu s-au găsit până acum fonduri suficiente pentru acest lucru, reabilitarea a tot avut de aşteptat. Până când clădirii îi va fi redată somptuozitatea de altădată, chiar dacă nu este monument istoric, locuitorii din zonă îşi manifestă nemulţumirea vizavi de modul în care arată. „Nu este normal ca o clădire situată în centrul orașului, atât de frumoasă, să fie lăsată în paragină. În faţă mai e cum mai e, dar dacă o priveşti din spate, ai impresia că stă să se prăbușească în orice clipă”, ne-a declarat Manuela E. „Dacă ar fi să o descriu într-un singur cuvânt, acesta ar fi dezolant. Pur şi simplu, stă acolo şi se degradează. Timpul şi-a pus din plin amprenta asupra clădirii”, a adăugat, la rândul său, Ion L.