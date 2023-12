Internat prăbuşit la Odorheiu Secuiesc/ Administratorul societăţii care realiza lucrarea, pus sub control judiciar

Judecătoria Târgu Mureş a dispus, miercuri seara, măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile faţă de Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul societăţii care realiza lucrări la internatul Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc, scrie Agerpres.Judecătoria Târgu Mureş a respins propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş de arestare preventivă a inculpatului.Pe parcursul controlului judiciar, instanţa a stabilit o serie de obligaţii, inclusiv aceea de a nu depăşi limitele teritoriale ale judeţelor Mureş şi Harghita, fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza şi să nu se apropie sau să comunice cu martorii din dosar şi cu cele trei persoane vătămate.În plus, Laszlo Szilveszter Sandor are obligaţia să nu exercite nicio activitate sau atribuţie în cadrul societăţii comerciale pe care o deţine.Hotărârea Judecătoriei Târgu Mureş poate fi atacată cu contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru procuror.Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a anunţat, miercuri, punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de administratorul societăţii ce realiza lucrările la clădirea aparţinând internatului, pentru trei infracţiuni: una prevăzută în legea specială, Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, respectiv infracţiunea prevăzută de art. 35 alineatele 1 şi 3, şi două infracţiuni, de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă."S-a reţinut în sarcina inculpatului că a efectuat lucrări de săparea unui şanţ chiar lângă zidul clădirii internatului, lucrare care nu era autorizată şi, aşa cum ştiţi, urmare prăbuşirii sitului a rezultat decesul unui elevi şi vătămarea corporală altor trei eleve", a declarat presei, miercuri, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, Gianina Oreviceanu.Luni, un perete al internatului Liceului "Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc s-a prăbuşit, sub dărâmături fiind prinşi patru elevi cu vârste cuprinse între 15 şi 17 ani, un băiat de 17 ani a decedând, iar trei fete au ajuns la spital, una în stare critică.Secţia de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a preluat dosarul.Au fost audiaţi o serie de martori şi au fost ridicate o serie de înscrisuri pentru a fi administrate ca probe la dosarul cauzei.